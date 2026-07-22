به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درنشست مشترک شورای معاونان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با شورای معاونان اداره‌کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با تشریح روند تحول این سازمان پس از استقرار ساختار مستقل آن، به تبیین مبانی الگوی تربیتی سمپاد، اقدامات اصلاحی سال‌های اخیر و برنامه‌های راهبردی سازمان پرداخت.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده در ابتدای فعالیت سازمان اظهار کرد: نخستین گام، شناسایی دقیق چالش‌ها و پاسخ به این پرسش بود که چرا در مقطعی ادامه فعالیت سمپاد با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. بر همین اساس، سازمان با مطالعه اسناد بالادستی، بررسی دیدگاه‌های کارشناسان و تحلیل وضعیت موجود، مهم‌ترین مسائل را شناسایی و برای هر یک راهکارهای عملیاتی طراحی کرد.

یاوری با بیان اینکه عدالت آموزشی، اصلاح نظام سنجش، تربیت متوازن و تقویت پیوند مدارس سمپاد با بدنه آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین محورهای این تحول بوده است، افزود: بر اساس این مطالعات، چشم‌انداز سازمان با شعار «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری» تدوین شد تا مسیر تربیت دانش‌آموزان از موفقیت صرف علمی به سمت اثرگذاری واقعی در جامعه هدایت شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: در همین راستا، مدل تربیتی سازمان بر پایه مجموعه‌ای از شایستگی‌های دانشی، مهارتی و نگرشی طراحی شد و نقشه راهی ده‌ساله برای تحقق این اهداف به تصویب رسید؛ نقشه‌ای که اجرای آن از طریق برنامه‌های عملیاتی مدارس به صورت مستمر پایش و ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به گسترش برنامه‌های تربیتی و مهارتی در مدارس سمپاد گفت: تعداد مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فوق‌برنامه ملی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و امروز بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان سمپاد، علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، در برنامه‌های بلندمدت مهارت‌آموزی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حل مسئله نیز مشارکت دارند.

یاوری، طرح «همیار سمپاد» را یکی از جلوه‌های این رویکرد دانست و اظهار کرد: در این طرح، دانش‌آموزان با بهره‌گیری از توان علمی و مهارتی خود، در کنار مدارس و دانش‌آموزان دیگر قرار می‌گیرند و از این طریق، مسئولیت اجتماعی، کار تیمی و روحیه خدمت را در عمل تمرین می‌کنند.

وی همچنین به اقدامات سازمان در حوزه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای جدی اصلاحات، افزایش فرصت حضور دانش‌آموزان مستعد از دهک‌های مختلف اقتصادی در مدارس سمپاد بوده است که نتایج آن در سال‌های اخیر به‌خوبی قابل مشاهده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پایان تأکید کرد: نخبگی زمانی معنا پیدا می‌کند که دانش، مهارت و خلاقیت در مسیر رفع نیازهای کشور به کار گرفته شود و مأموریت اصلی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز تربیت نسلی است که بتواند با اتکا به توانمندی‌های خود، در حل مسائل جامعه و پیشرفت ایران اسلامی نقش‌آفرین باشد.