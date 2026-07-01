استاندار گیلان: شهدای انقلاب منشأ تحول بزرگ در کشور بودند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید انصاری و شهید نورانی، با تأکید بر ضرورت آگاه سازی نسل حاضر از فداکاری های انجام شده در مسیر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهدای بزرگ انقلاب از جمله شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجایی، در تاریخ معاصر نقشآفرین بودند.

استاندار گیلان با یادآوری ویژگی های اخلاقی و علمی شهید انصاری، افزود: شهید انصاری در مقطع تحصیلی در آمریکا، علاوه بر تحصیل، استاد نیز بود و خود نیز هزینه های زندگی و تحصیل خود را تأمین می کرد.

وی با تأکید بر مسئولیت تاریخی در برابر نسل جوان، گفت: ما مکلف هستیم که روایت درست را برای نسل حاضر بیان کنیم تا آگاه شوند و بدانند که هزاران خون برای دستیابی به استقلال سیاسی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ریخته شده است.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت برگزاری مراسم های یادبود، تصریح کرد: اگرچه شخصیت هایی نظیر شهید نورانی، رجایی و دیگر شهدا نیازی به مراسم های گرامیداشت ندارند، اما ما به عنوان جامعه و نسل های بعدی به برگزاری این مراسم ها نیاز داریم.