به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی که در رأس هیئتی متشکل از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده است، صبح امروز با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که علی صالحآبادی، سفیر کشورمان در دوحه و حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، طرفین درباره طیفی از موضوعات مورد علاقه مشترک، از جمله روند اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی و نیز چالشها و موانع موجود در مسیر اجرای آن، به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین، راهکارهای تسریع در اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه در خصوص لبنان، رفع موانع موجود و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مورد اهتمام مشترک، مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است پس از این دیدار، نشست سه جانبه مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان برای بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم برگزار شد.
کاظم غریبآبادی مذاکرهکننده ارشد کشورمان در پایان این نشستها در گفتگویی با خبرنگاران ضمن تشریح مباحث مطرحشده در جریان نشستهای پیشگفته، اعلام کرد: گفتگوهای امروز متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم می باشد.
غریبآبادی درباره شروع مذاکرات برای توافق نهایی، تصریح کرد: کارگروههای پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکرهای در این قالبها شروع نشده است. به گفته غریبآبادی، رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروهها از طریق میانجیگران ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، مذاکرات در قالب این کارگروهها آغاز خواهد شد.
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