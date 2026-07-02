به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی در صفحه شخصی خود نوشت: ۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بیگناه شامل ۶۶ کودک را گرفت.
وی افزود: این جنایت هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. جنایت دوم پس از شلیک به هواپیما آغاز شد؛ انکار مسئولیت، عدم عذرخواهی رسمی و اعطای مدال به فرمانده جنایتکار ناو.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ادامه داد: این روزها، در کنار یاد شهدای پرواز ۶۵۵، ملت ایران یاد و نام امام مجاهد شهید خود را گرامی میدارد.
غریب آبادی تصریح کرد: شهادت امام خامنهای قائد عظیم الشان انقلاب برای ایرانیان نماد استمرار و عمق دشمنی آمریکا با ملت ایران و همچنین، نماد همیشگی ایستادگی و مقاومت آنان در برابر دشمنی آمریکاست.
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