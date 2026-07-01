به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین داده‌های آروان‌کلاد ترافیک پلتفرم‌های پخش زنده‌ی فوتبال، در زمان برگزاری مسابقات تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶، تا ۶برابر حالت عادی (Baseline) افزایش یافت. هم‌زمان، ترافیک وب‌سایت‌های ورزشی در بازه‌های پیش و پس از بازی با رشدی چشم‌گیر، به ۱۶ تا ۱۸ برابر ترافیک پایه رسیده است.

علاوه‌بر پلتفرم‌های محتوایی، الگوی مصرف سرویس‌های تاکسی آنلاین نیز پس از پایان مسابقات با افزایش ترافیک همراه بوده است؛ تغییری که به‌طور مستقیم با افزایش ترددهای درون‌شهری پس از پایان بازی‌ها ارتباط دارد. در مجموع، بار ترافیکی ایجادشده در زمان مسابقات ایران در مقایسه با سایر بازی‌های بررسی‌شده، حدود ۳ برابر بیش‌تر بوده است.

گزارش زیر براساس داده‌های آروان‌کلاد از ارایه‌دهندگان زیرساخت ابری و شبکه‌ توزیع محتوا (CDN) در ایران، میزبان بخش بزرگی از پلتفرم‌های پخش زنده (VOD)، سایت‌های ورزشی و سرویس‌های آنلاین تهیه شده است. بررسی داده‌های ترافیکی در بازه‌ی برگزاری مرحله‌ی گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵)، تغییرات محسوسی را در الگوی مصرف کاربران و تخصیص پهنای باند منعکس می‌کند:

پخش زنده مسابقات؛ برگ برنده پلتفرم‌های پخش ویدیو

در روزهای برگزاری مسابقات تیم ملی ایران (۲۷ خرداد، ۳۱ خرداد و ۶ تیر ۱۴۰۵ در برابر تیم‌های نیوزلند، بلژیک و مصر)، ترافیک پلتفرم‌های پخش زنده با شروع مسابقات شتاب گرفت. تحلیل دقیق‌تر داده‌های بازی ایران و مصر نشان می‌دهد که هم‌زمان با آغاز مسابقه، ترافیک پلتفرم‌های پخش زنده با شیب بسیار تندی افزایش یافت و در نقاط اوج به حدود ۶ برابر سطح معمول رسید. این الگو تایید می‌کند که رفتار کاربران در این بازه، به‌طور کامل رویدادمحور بوده است؛ به‌ این‌ معنا که کاربران در زمان آغاز مسابقه برای تماشای مسابقه وارد پلتفرم‌ها شده و پس از پایان رویداد، به‌سرعت از پلتفرم‌ها خارج شده‌اند.

هم‌چنین، نمودارها نشان‌دهنده‌ی افت‌های مقطعی ترافیک در میانه‌ی بازه‌ی پخش است. این کاهش بار منطبق بر زمان استراحت بین دو نیمه و وقفه‌های کوتاه میان بازی (Hydration Breaks) است. با این وجود، صعود سریع و مجدد نمودار و رسیدن ترافیک به قله‌های بعدی نشان می‌دهد که مخاطبان با شروع مجدد جریان بازی، دریافت استریم را از سر گرفته‌اند و کاربران جدیدی نیز به بازدیدکنندگان پلتفرم‌ها افزوده شده‌اند. مقایسه‌ی این الگو در هر سه بازی نشان می‌دهد که مصرف پهنای باند در زمان بازی‌های ملی، متمایز از الگوی مصرف عادی شبکه‌ بوده است. از طرفی، این نوسانات سریع در بازه‌های زمانی کوتاه، ماهیت پویا و ناگهانی ترافیک در رویدادهای زنده را به‌خوبی نمایش می‌دهد.

مقایسه‌ ترافیک مسابقات ملی با الگوی مصرف عادی

بررسی نمودارها و مقایسه‌ی ترافیک لحظه‌ای با ترافیک پایه در روزهای عادی، نشان می‌دهد که مصرف پهنای باند در زمان برگزاری مسابقات ملی، یک تغییر رفتار متمایز و استثنایی نسبت به الگوی مصرف روتین شبکه است.

این الگوی افزایش ناگهانی ترافیک و نوسانات حین بازی با مصر، در دو مسابقه‌ی دیگر تیم ملی در برابر تیم‌های بلژیک و نیوزلند نیز تکرار شد.

شباهت فراز و فرودهای ترافیکی در هر سه بازی، نشان‌دهنده‌ی ثبات تقاضا و رفتار پیش‌بینی‌پذیر کاربران هنگام پخش رویدادهای زنده با اهمیت ملی است.

استقبال از ویژه‌برنامه‌های جام‌جهانی

بررسی داده‌های سایت‌های خبری و پلتفرم‌های پخش ویژه‌برنامه‌های تحلیلی، یک الگوی مصرف مرحله‌ای را مشخص می‌کند. پیش از شروع مسابقه‌ی ایران و بلژیک (به‌ویژه در بازه‌ی زمانی ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰)، ترافیک این پلتفرم‌ها به‌شکل معناداری رشد کرده و در نقاط اوج به ۱۶ تا ۱۸ برابر سطح معمول رسیده است؛ که نشان‌دهنده‌ی مراجعه‌ی کاربران برای بررسی تحلیل‌ها، ترکیب تیم‌ها و اخبار پیش‌ از بازی است.

با شروع پخش زنده‌ی مسابقه، ترافیک این وب‌سایت‌های تحلیلی کاهش می‌یابد. با این حال، تقاطع این افت ترافیک با افزایش هم‌زمان بار روی پلتفرم‌های پخش زنده، یک هم‌بستگی واضح را نشان می‌دهد؛ مخاطبان پس از دریافت محتوای پیش‌ از بازی، برای تماشای زنده به پلتفرم‌های استریم منتقل شده‌اند.

پس از پایان بازی، ترافیک سایت‌های ورزشی دوباره روند صعودی گرفته و تا حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد در سطح بالایی ثابت می‌ماند. این چرخه نشان می‌دهد کاربران پس از پایان مسابقه، برای پیگیری اخبار، واکنش‌ها و جمع‌بندی‌های پس از مسابقه، بار دیگر به رسانه‌های متنی و تحلیلی بازگشته‌اند.

بررسی تجمیعی ترافیک مسابقات مرحله گروهی

تجمیع و تحلیل داده‌های بازی‌های برگزارشده در مرحله‌ی گروهی نشان می‌دهد که مسابقات تیم ملی ایران، بالاترین بار ترافیکی را به شبکه‌ وارد کرده‌اند و آمار سایر بازی‌ها با اختلاف معناداری پایین‌تر است. به‌طور میانگین، بازی‌های ایران ۳ برابر بیش‌تر از سایر مسابقات جام‌جهانی ترافیک پخش زنده ایجاد کرده‌اند. پس از ثبت دو نقطه‌ی اوج اصلی توسط بازی‌های ایران، مسابقات تیم‌های «بوسنی – قطر» و «سوییس – کانادا» بالاترین میزان تخصیص پهنای باند و مصرف ترافیک را در زیرساخت‌های پخش زنده به خود اختصاص داده‌اند.

نکته‌ی دیگر در توزیع بار شبکه‌، ثبت یک پیک ترافیکی در روز ۷ تیر و هم‌زمان با مسابقه‌ی «الجزایر – اتریش» است. از آن‌جا که نتیجه‌ی این دیدار تعیین‌کننده‌ی صعود تیم ملی ایران به مرحله‌ی حذفی بود، تقاضا برای تماشای این بازی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت و ترافیک پلتفرم‌های پخش زنده را به حدود ۳٫۵ برابر سطح پایه رساند؛ داده‌ای که نشان می‌دهد وابستگی‌های تورنمنتی و اهمیت غیرمستقیم یک رویداد نیز اثری مشابه با مسابقات ملی بر الگوی مصرف پهنای باند می‌گذارد.

جمع‌بندی

داده‌های ترافیکی آروان‌کلاد نشان می‌دهد که جام‌جهانی یک چرخه‌ی کامل و پیوسته از مصرف آنلاین را شکل می‌دهد. این چرخه از پیگیری اخبار و تحلیل‌های پیش‌ از بازی در رسانه‌ها آغاز شده، در زمان مسابقه به بالاترین حد مصرف پهنای باند برای تماشای زنده می‌رسد و پس از سوت پایان، دوباره با جست‌وجوی محتوای ویدیویی، واکنش‌ها و افزایش تقاضا در سرویس‌های دیگر مانند تاکسی‌های آنلاین ادامه می‌یابد.

بازی‌های تیم ملی ایران، این الگوی رفتاری را بیش از سایر مسابقات پررنگ کرده و نشان می‌دهند که رویدادهای بزرگ ملی، اثر مستقیم و ملموسی بر توزیع بار در زیرساخت‌های اینترنتی و عادت‌های روزمره‌ی کاربران دارند. با ادامه‌ی رقابت‌ها، این داده‌ها می‌توانند تصویر دقیق‌تری از ارتباط کاربران ایرانی با فوتبال، رسانه‌های آنلاین و سرویس‌های دیجیتال ارایه دهند.