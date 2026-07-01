بازداشت بیش از ۶۰۰ نفر از اراذل و اوباش در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که در جریان چهارمین مرحله طرح برخورد با «اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد»، ۶۰۸ نفر در شش شهرستان این استان بازداشت شدهاند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: این عملیات با هماهنگی مراجع قضایی و طی ۲۴ ساعت گذشته اجرا شده و افراد بازداشتشده برای انجام مراحل قانونی به مراکز انتظامی منتقل شدهاند.
به گفته او، مأموران در جریان این طرح چهار قبضه سلاح گرم و ۶۳۳ قبضه سلاح سرد کشف کردهاند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از توقیف ۶۱ دستگاه خودرو و ۶۴ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات و مخدوش بودن پلاک خبر داد و افزود: مأموران موفق به کشف ۲۱ خودروی سرقتی و هشت موتورسیکلت سرقتی نیز شدهاند.
علیزاده همچنین گفت: در جریان این عملیات، ۷۴ قهوهخانه، هشت پارک و ۹ معبر اصلی که به گفته پلیس محل تجمع افراد شرور و حاملان سلاح سرد بوده، مورد پاکسازی قرار گرفته است.
او افزود: ۱۳ واحد صنفی شامل قهوهخانه و سفرهخانه نیز با حکم قضایی و به اتهام تبدیل شدن به محل تجمع این افراد، پلمب شدهاند.
پلیس جزئیات بیشتری درباره اتهامهای افراد بازداشتشده، هویت آنها یا نتیجه رسیدگی قضایی به این پروندهها منتشر نکرده است.
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