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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

بازداشت بیش از ۶۰۰ نفر از اراذل و اوباش در غرب استان تهران

بازداشت بیش از ۶۰۰ نفر از اراذل و اوباش در غرب استان تهران

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از بازداشت ۶۰۸ نفر در جریان چهارمین مرحله طرح برخورد با «اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که در جریان چهارمین مرحله طرح برخورد با «اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد»، ۶۰۸ نفر در شش شهرستان این استان بازداشت شده‌اند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: این عملیات با هماهنگی مراجع قضایی و طی ۲۴ ساعت گذشته اجرا شده و افراد بازداشت‌شده برای انجام مراحل قانونی به مراکز انتظامی منتقل شده‌اند.

به گفته او، مأموران در جریان این طرح چهار قبضه سلاح گرم و ۶۳۳ قبضه سلاح سرد کشف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از توقیف ۶۱ دستگاه خودرو و ۶۴ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات و مخدوش بودن پلاک خبر داد و افزود: مأموران موفق به کشف ۲۱ خودروی سرقتی و هشت موتورسیکلت سرقتی نیز شده‌اند.

علیزاده همچنین گفت: در جریان این عملیات، ۷۴ قهوه‌خانه، هشت پارک و ۹ معبر اصلی که به گفته پلیس محل تجمع افراد شرور و حاملان سلاح سرد بوده، مورد پاکسازی قرار گرفته است.

او افزود: ۱۳ واحد صنفی شامل قهوه‌خانه و سفره‌خانه نیز با حکم قضایی و به اتهام تبدیل شدن به محل تجمع این افراد، پلمب شده‌اند.

پلیس جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های افراد بازداشت‌شده، هویت آنها یا نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها منتشر نکرده است.

کد مطلب 6876699

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