به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش و فرهنگسرای سرو، مسابقه عکاسی با تلفن همراه با محوریت ثبت حضور مردم در اجتماعات شبهای همدلی با رهبر شهید برگزار میشود.
شرکتکنندگان میتوانند با استفاده از تلفن همراه خود، لحظههای مختلف از حضور حماسی و معنوی مردم در این مراسم را در قالب یک قاب هنرمندانه ثبت کرده و به عنوان اثر مسابقه ارسال کنند.
علاقمندان برای شرکت در مسابقه، لازم است عکسهای خود را از طریق پیامرسان بله ارسال کنند. همچنین برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به شماره ۰۹۹۳۱۸۰۷۱۰۰ پیام ارسال کنند.
این مسابقه با هدف روایت تصویری از حضور مردم و ثبت جلوههای اجتماعی و فرهنگی مراسم برگزار شده و آثار منتخب از جوایز مسابقه بهرهمند خواهند شد.
