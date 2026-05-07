  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

برگزاری مسابقه عکاسی حضور مردم در اجتماعات شب‌های همدلی با رهبر شهید

برگزاری مسابقه عکاسی حضور مردم در اجتماعات شب‌های همدلی با رهبر شهید

مسابقه عکاسی موبایلی با موضوع «حضور مردم در اجتماعات شب‌های همدلی با رهبر شهید» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش و فرهنگسرای سرو، مسابقه عکاسی با تلفن همراه با محوریت ثبت حضور مردم در اجتماعات شب‌های همدلی با رهبر شهید برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه خود، لحظه‌های مختلف از حضور حماسی و معنوی مردم در این مراسم را در قالب یک قاب هنرمندانه ثبت کرده و به عنوان اثر مسابقه ارسال کنند.

علاقمندان برای شرکت در مسابقه، لازم است عکس‌های خود را از طریق پیام‌رسان بله ارسال کنند. همچنین برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شماره ۰۹۹۳۱۸۰۷۱۰۰ پیام ارسال کنند.

این مسابقه با هدف روایت تصویری از حضور مردم و ثبت جلوه‌های اجتماعی و فرهنگی مراسم برگزار شده و آثار منتخب از جوایز مسابقه بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6822850
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها