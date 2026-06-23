آغاز پویش عکاسی «وداع با رهبر شهید» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، دمعصومه حدادی از انتشار فراخوان پویش عکاسی «وداع با رهبر شهید» خبر داد و اظهار کرد: پویش «وداع با رهبر شهید» در راستای ثبت روایت‌های تصویری از حضور گسترده و پرشور مردم در آیین‌های وداع و تشییع طراحی شده است و تلاش دارد مجموعه‌ای ارزشمند از تصاویر این رویداد تاریخی را گردآوری و حفظ کند.

وی افزود: این پویش فرصتی برای مستندسازی جلوه‌های همدلی، وفاداری و حضور آگاهانه مردم در مراسم‌های وداع و تشییع است و از عکاسان حرفه‌ای، هنرمندان و همچنین عموم علاقه‌مندان به عکاسی دعوت می‌شود آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به بخش‌های مختلف این پویش تصریح کرد: این رویداد در دو بخش «مردمی» شامل عکس‌های موبایلی و «تخصصی» شامل آثار عکاسی هنری و حرفه‌ای برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند تصاویر ثبت‌شده از مراسم‌های برگزار شده در استان همدان و دیگر شهرهای محل برگزاری آیین‌های وداع و تشییع را ارسال کنند.

حدادی ادامه داد: آثار برگزیده پس از داوری توسط هیئت داوران، علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جوایز نقدی، در نمایشگاه آثار منتخب و همچنین در برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط معرفی و ارائه خواهند شد.

وی در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۲۰ تیرماه از طریق پیام‌رسان «ایتا» به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.