تمدید جشنواره «روایت میدان» برای ارسال عکس از مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره، با توجه به اهمیت ثبت و روایت تصویری آئین‌ها و حضورهای مردمی در روزهای پیش‌رو در مراسم وداع، تشییع و تدفین عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) و همچنین استقبال عکاسان و هنرمندان، فرصت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۰ تیر تمدید شد تا علاقه‌مندان بتوانند تصاویر و روایت‌های تصویری خود از حضور پرشور و وفادارانه مردم مبعوث شده ایران اسلامی و همه دلدادگان اسلام و انقلاب را ثبت و ارسال کنند.

جشنواره عکس «روایت میدان» با هدف ثبت هنرمندانه حضوری باشکوه و بی‌نظیر از یک رویداد مردمی در جنگ رمضان رقم خورد و تلاش دارد بخشی از حافظه تصویری حماسه حضور مردم در خیابان‌ها را برای تاریخ و فرهنگ معاصر ثبت کند.

بر این اساس، عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مندان به عکاسی می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره «روایت میدان» ارسال کنند.

شرکت در جشنواره عکس «روایت میدان» برای عموم آزاد است و شهروندان سراسر ایران می‌توانند روایت‌های تصویری خود از این فضاها و خاطرات جمعی را در ۲ بخش آماتور و حرفه‌ای در قالب JPG و با حجم حداکثر ۵ مگابایت با درج مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و محل ثبت عکس به پیام رسان «بله» با شماره ۰۹۹۲۰۹۱۲۵۴۴ ارسال کنند. هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال حداکثر ۱۰ اثر به جشنواره است.

همچنین برای برگزیدگان در بخش موبایلی، ۴۰ جایزه نقدی ۳۰ میلیون ریالی و جوایز نفیس غیرنقدی برای۴۰ اثر در نظر گرفته شده است. در بخش حرفه‌ای نیز به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰۰ ، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.