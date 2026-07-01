احمدپور: نظارت بر بازار مواد غذایی در قزوین تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی ثبات اجتماعی است و استان قزوین به دلیل ظرفیت‌های بالای کشاورزی و صنعتی، نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی منطقه دارد.

وی افزود: حفظ کیفیت و سلامت محصولات در تمامی مراحل تولید، فرآوری و توزیع، نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان بخش کشاورزی و صنعت است تا از هرگونه تهدید برای سلامت مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با تأکید بر اجرای سیاست‌های بازدارنده در برابر تخلفات حوزه سلامت، خواستار تقویت نظارت‌های میدانی و کنترل دقیق بازارهای عرضه مواد غذایی شد.

احمدپور تصریح کرد: کارگروه سلامت و امنیت غذایی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی، پایش هوشمند و مستمر سلامت محصولات را دنبال کرده و با شناسایی سریع نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره تأمین، از بروز هرگونه ناامنی غذایی پیشگیری کند.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با تهدیدات نوظهور در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سطح پایش سلامت و پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی در استان باید با دقت بیشتری بررسی و اجرا شود.