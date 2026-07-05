رهبر شهید ایران همواره منادی وحدت اسلامی بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، «روشن آبیاسوف» تحلیلگر روس در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:
در درجه نخست، ما بار دیگر از سوی مسلمانان فدراسیون روسیه، مفتی اعظم، شیخ راویل گایالدین و نیز از طرف اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه، تسلیت خود را به مناسبت این رویداد اندوهبار ابراز میکنیم؛ رویدادی که نهتنها دل مردم ایران، بلکه قلب تمام جهان اسلام را جریحهدار کرد.
در ماه رمضان، بهصورت خیانتآمیز، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سید علی خامنهای به شهادت رسید. ایشان شخصیتی بودند که تمام توان خود را برای وحدت جامعه مسلمانان و امت اسلامی، و نیز برای همگرایی میان مذاهب و جریانهای مختلف اسلام به کار میگرفتند. ما ایشان را انسانی مهربان، صادق و گشادهرو میشناختیم.
بار دیگر این رخداد نشان داد که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا متأسفانه هیچ حرمتی را به رسمیت نمیشناسد. آنان مدارس محل تحصیل کودکان را هدف قرار میدهند و بیش از ۱۷۰ کودک بیگناه، از جمله دختران، در پی حملات موشکی جان باختهاند. همچنین در ماه رمضان، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خانواده و نزدیکان ایشان به شهادت رسیدند و بدین ترتیب بار دیگر چهره تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل آشکار شد.
در حالی که ماه رمضان زمانی برای توجه بیشتر به امور معنوی و روزهداری است و در تاریخ اسلام نیز همواره تلاشهایی برای آتشبس و توقف درگیریها در چنین ایامی صورت گرفته، در این مورد برعکس، در شرایطی که روند مذاکرات در جریان بود و امید به حل مسائل از مسیرهای مسالمتآمیز و دیپلماتیک وجود داشت، بدون اطلاع طرف مقابل، اقداماتی توهینآمیز و غیرانسانی انجام شد.
بنابراین ما، همانند تمام جهان اسلام این خبر را با اندوه عمیق دریافت کردیم. در این ماه رمضان برای رهبر مسلمانان جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سید علی خامنهای، دعا و نیایش بهجا آوردیم. همچنین برای مردم ایران که امروز تحت فشار و تجاوز قرار دارند، دعا کردیم.
بیتردید، میراثی که ایشان از خود بهجا گذاشتند ـ و بارها در سخنرانیهایشان به آن اشاره میکردند ـ بسیار مهم است. ما در کنفرانسهای بینالمللی مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشد شرکت میکردیم، جایی که خود آیتالله سید علی خامنهای نیز سخنرانی میفرمودند.
همواره از ایشان دعوت به وحدت امت اسلامی را میشنیدیم. این همان ندای قرآن کریم است که مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت میکند. همچنین ایشان بارها به این مضمون قرآنی اشاره میکردند که «مؤمنان برادر یکدیگرند».
بیتردید، یکی از اقدامات مهمی که با هدایت مستقیم ایشان انجام شد، ایجاد نهادی برای تقریب میان مذاهب اسلامی بود. این نهاد در کنفرانسهایی در جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کشورهای جهان عرب و اسلام فعالیت میکرد و در پی یافتن زمینههای مشترک و تقویت همگرایی میان مسلمانان بود.
همچنین حمایت از مردم فلسطین از محورهای مهم فعالیت ایشان به شمار میرفت. این سنت هر سال در ماه رمضان، بهویژه در آخرین جمعه این ماه، با گردهمایی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین و قدس تداوم مییافت و به یکی از عوامل مهم پیوند جهان اسلام تبدیل شده است.
البته موارد بسیاری دیگری نیز وجود دارد که بیان همه آنها در این فرصت کوتاه ممکن نیست، اما اینها از مهمترین نکاتی هستند که باید امروز بر آنها تأکید شود.
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