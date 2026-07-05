به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری العهد در گزارشی نوشت: با نزدیک شدن به تاریخ تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق طی روز چهارشنبه آینده اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم تشدید می شود. شور و شوق گسترده‌ ای در میان گروه های مختلف اجتماعی و اقشار جامعه عراق برای مشارکت فعال در این مراسم وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، عراق برای اطمینان از اتخاذ اقدامات لازم کمیته‌ای عالی رتبه متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله دفتر نخست وزیری، حشد شعبی، ادارات استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی، ادارات عتبات عالیات و وزارتخانه‌های کشور و حمل و نقل و سایر نهادهای دولتی تشکیل داده است.

در همین حال مسئولان عراقی چندین استان این کشور از جمله ذی قار، کربلای معلی، نجف اشرف، بصره و بغداد، تصمیم گرفته‌اند که چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی اعلام کنند تا شهروندان بتوانند در مراسم تشییع شرکت کنند. این در حالی است که محافل پارلمانی و گروه‌های اجتماعی از دولت عراق خواسته‌اند که چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کند.

همچنین قبایل و طوایف مختلف عراق آمادگی خود را برای شرکت فعال در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران اعلام کرده‌اند. ده‌ها موکب و حسینیه نیز اقدامات لازم برای ارائه خدمات از جمله غذا، نوشیدنی و محل‌های استراحت به جمعیت شرکت‌کننده در مراسم تشییع را آغاز کرده‌اند.