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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

گزارش سی‌ان‌ان عربی از حضور گسترده مردم در مصلای تهران

گزارش سی‌ان‌ان عربی از حضور گسترده مردم در مصلای تهران

بخش عربی شبکه سی ان ان به پوشش حضور مردم ایران در مصلای تهران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش عربی سایت شبکه سی ان ان گزارش داد، همزمان با بامداد امروز یکشنبه هزاران تن از مردم ایران برای دومین روز پیاپی خود را به مصلای تهران رساندند تا در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، حضور مردم ایران در مصلای تهران طی بامداد امروز با هدف مشارکت در اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید صورت می گیرد.

بخش عربی شبکه سی ان ان با انتشار ویدئوهایی به حضور گسترده مردم در این مراسم اشاره کرد.

در این گزارش آمده است که قرار است مراسم تشییع طی چند روز آینده ادامه پیدا کند و در نهایت پیکر رهبر شهید در جوار ضریح مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس به خاک سپرده شود.

گزارش سی‌ان‌ان عربی از حضور گسترده مردم در مصلای تهران

کد مطلب 6879652

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