استقرار بیش از ۳۰۰ تانکر آبرسانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب گفت: تعداد زیادی ایستگاه برداشت آب سالم و بهداشتی نیز برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم و زائران پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تهران گفت: در مسیرها و محل‌های برگزاری مراسم تشییع، تمهیدات مناسبی برای تأمین آب شرب مردم در نظر گرفته شده و همکاران صنعت آب به‌صورت مستمر در محل‌های تعیین‌شده حضور دارند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب همچنین از پیش‌بینی تمهیدات ویژه در شهرهای قم و مشهد و مرزهای کشور خبر داد.

جانباز افزود: با توجه به احتمال ورود زائران از مرزهای شرقی و جنوب‌غربی کشور، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تأمین آب شرب و ارائه خدمات آبرسانی در این مناطق نیز آماده شده است.

وی گفت: صنعت آب کشور با تمام ظرفیت در آماده‌باش قرار دارد تا خدمات مورد نیاز زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم را به بهترین شکل ممکن ارائه کند.