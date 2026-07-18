۴ تانکر آبرسانی سیار در حال خدمت رسانی به ۲۰ روستای غرب جاسک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و در راستای حفظ پایداری تامین آب شرب، چهار دستگاه تانکر آبرسانی شرکت به صورت مستمر در حال خدمت رسانی به روستاهای غرب شهرستان جاسک هستند و روزانه آب مورد نیاز ساکنان این مناطق را تامین می کنند.

وی افزود: این تانکرها با ظرفیت مجموع ۸۴ هزار لیتر، آب شرب مورد نیاز حدود ۱۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در ۲۰ روستا را تامین و توزیع می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با تاکید بر اینکه تامین آب شرب پایدار مردم در شرایط بحرانی از اولویت های اصلی این شرکت است، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت های عملیاتی، تجهیزات و نیروهای آبفا برای استمرار خدمت رسانی به مردم به کار گرفته شده و آبرسانی سیار تا زمان رفع شرایط موجود بدون وقفه ادامه خواهد داشت.