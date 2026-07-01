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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

حسن زرین‌پناه درگذشت 

حسن زرین‌پناه درگذشت 

حسن زرین پناه، پدر علم صنعت چاپ خراسان جنوبی در سن ۹۳سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زرین پناه، پدر علم صنعت چاپ خراسان جنوبی، عضو اصلی هیئت موسس شرکت کویر تایر،بزرگترین کارآفرین استان خراسان جنوبی و از خیرین مطرح استان خراسان جنوبی در شب گذشته در سن ۹۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.

حسن زرین‌پناه درگذشت 

کد مطلب 6876731
زهرا اسكندری

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