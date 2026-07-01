به گزارش خبرنگار مهر، حسن زرین پناه، پدر علم صنعت چاپ خراسان جنوبی، عضو اصلی هیئت موسس شرکت کویر تایر،بزرگترین کارآفرین استان خراسان جنوبی و از خیرین مطرح استان خراسان جنوبی در شب گذشته در سن ۹۳ سالگی دار فانی را وداع گفت.