به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی، شاعر پیشکسوت و مطرح کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام محسن جوادی به شرح زیر است:

«یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً»

خبر درگذشت بانو سیمین‌دخت وحیدی، شاعر فرهیخته، نجیب و متعهد، موجب اندوه عمیق جامعه فرهنگی و ادبی کشور شد. ایشان از زمره شاعرانی بودند که شعر را نه صرفاً در قلمرو لفظ و صنعت، بلکه در متن زیست اخلاقی، تاریخی و ایمانی خویش معنا کردند؛ شاعری که از جهرم تا تهران، از کلاس درس تا محافل ادبی و از خلوت سرایش تا فضای معطر شهرهای جنگ‌زده و خطوط مقدم، کلمه را از حاشیه امن به متن مسئولیت آورد.



درگذشت این بانوی فرهنگ، فقدان چهره‌ای است که سالیان دراز در عرصه آموزش، تربیت، شعر و همراهی فرهنگی با نسل‌ها اثر گذاشت و در حافظه ادبی ایران، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جایگاهی ارجمند و یگانه یافت. بی‌تردید، بانو وحیدی از جمله معدود زنانی بود که پس از انقلاب اسلامی، با حضوری پیوسته، مؤثر و نجیبانه، برای تثبیت و اعتلای شعر بانوان کوشید و سهمی درخور در استوار ساختن این ساحت فرهنگی بر عهده داشت.

تکریم‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب از ایشان به‌عمل آمد، از تجلیل به عنوان بانوی فرهنگ تا اهدای نشان درجه یک هنری، تنها نمودهای رسمی منزلتی بود که پیش‌تر در ضمیر اهل ادب و در حافظه فرهنگی این سرزمین استوار شده بود.

اینجانب، به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگذشت این شاعر ارجمند را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، دوستان، همراهان فرهنگی و جامعه ادبی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و رضوان الهی، و برای بازماندگان، صبر و سکینه مسئلت دارم.