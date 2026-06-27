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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

سیمین‌دخت وحیدی درگذشت

سیمین‌دخت وحیدی درگذشت

سیمین‌دخت وحیدی، شاعر ساعتی پیش در اثر کهولت سن در ۹۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند سیمیندخت وحیدی اعلام کرده است که این شاعر به دلیل کهولت سن و بیماری آلزایمری که چندین سال برای آن در خانه بستری بود، ظهر ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ عصر در خانه، چشم از جهان فروبست.

این خانواده قرار است دوشنبه (هشتم تیرماه) مراسم تشییع و خاکسپاری را انجام دهند، اما هنوز محل مشخص نیست و در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سیمیندخت وحیدی به سال ۱۳۱۲ در «جهرم» فارس به دنیا آمد. او کارشناسی ادبیات داشت و در حوزه‌ هنری، آموزش و پرورش و تربیت معلم خدمت کرد. قبل از انقلاب، شعرهای سیاسی می‌گفت و پس از آن شعرهایش با مضمون انقلاب، امام خمینی (ره)، رزمندگان دفاع مقدس و... بود.

مجموعه شعرهای این شاعر عبارتند از: «یک آسمان شقایق»، «حس می‌کنم زندگی را»، «موج‌های بی‌قرار» و «هور». تعدادی از آثار گردآوری‌شده توسط او هم «در قاب گل‌ها»، «کوثر»، «چشم بیمار»، «غم دلدار»، «شعر جوان» و «از نگاه آینه‌ها» نام دارند.

کد مطلب 6872442

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