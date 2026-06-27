به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند سیمیندخت وحیدی اعلام کرده است که این شاعر به دلیل کهولت سن و بیماری آلزایمری که چندین سال برای آن در خانه بستری بود، ظهر ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ عصر در خانه، چشم از جهان فروبست.

این خانواده قرار است دوشنبه (هشتم تیرماه) مراسم تشییع و خاکسپاری را انجام دهند، اما هنوز محل مشخص نیست و در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سیمیندخت وحیدی به سال ۱۳۱۲ در «جهرم» فارس به دنیا آمد. او کارشناسی ادبیات داشت و در حوزه‌ هنری، آموزش و پرورش و تربیت معلم خدمت کرد. قبل از انقلاب، شعرهای سیاسی می‌گفت و پس از آن شعرهایش با مضمون انقلاب، امام خمینی (ره)، رزمندگان دفاع مقدس و... بود.

مجموعه شعرهای این شاعر عبارتند از: «یک آسمان شقایق»، «حس می‌کنم زندگی را»، «موج‌های بی‌قرار» و «هور». تعدادی از آثار گردآوری‌شده توسط او هم «در قاب گل‌ها»، «کوثر»، «چشم بیمار»، «غم دلدار»، «شعر جوان» و «از نگاه آینه‌ها» نام دارند.