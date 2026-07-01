به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی ظهر چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای اعزام بیش از ۱۰ هزار زائر از این شهرستان به مراسم وداع و تشییع «قائد شهید امت» خبر داد و بر حمایت از مشارکت‌های مردمی در برگزاری این مراسم تأکید کرد.

فرماندار پردیس در نشست شورای معاونان و بخشداران پردیس گفت: مسئولیت پذیرایی، اسکان و اعزام این زائران بر عهده شهرستان پردیس است و ۸۰ موکب نیز در نقاط مختلف شهرستان به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

به گفته او، بخش قابل توجهی از این موکب‌ها با مشارکت داوطلبانه شهروندان برپا شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت‌های مردمی حمایت کنند.

فرماندار پردیس همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی برای برگزاری این مراسم تأکید کرد و گفت: تمامی ابعاد اجرایی و عملیاتی باید با دقت برنامه‌ریزی و اجرا شود تا مراسم با نظم و امنیت برگزار شود.

طاهرخانی که ریاست ستاد برگزاری این مراسم در شهرستان پردیس را نیز بر عهده دارد، در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حفظ ثبات بازار همزمان با برگزاری مراسم تأکید کرد و از معاونان و بخشداران خواست روند عرضه کالا، تقاضا و قیمت‌ها را به‌صورت مستمر رصد کنند.

او همچنین بر برخورد با آنچه «اخلالگران نظم اقتصادی» خواند، تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار باید با هدف جلوگیری از نوسانات قیمت و حفظ حقوق شهروندان با جدیت ادامه یابد.