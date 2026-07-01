به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری ظهر امروز چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از فاز سوم مجتمع آب‌رسانی «کرکر» در شهرستان سلسله، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گرامیداشت یاد تشنگان کربلا، شهدای جنگ اخیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: توفیق حضور در این مراسم و افتتاح یکی دیگر از پروژه‌های آب‌رسانی در چنین ایام معنوی، فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و ادامه مسیر محرومیت‌زدایی است.

افتتاح یک پروژه آب‌رسانی در هر ماه در لرستان

وی با قدردانی از همکاری فرمانداری، شرکت آب‌وفاضلاب، بسیج سازندگی، سپاه و سایر دستگاه‌های اجرایی، گفت: اجرای طرح‌های جهاد آب‌رسانی در قالب قراردادهای اول و دوم قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، نمونه‌ای موفق از مدیریت جهادی و همکاری بین‌بخشی است که نتایج آن امروز در تأمین آب شرب سالم و پایدار برای روستاهای استان به‌روشنی قابل‌مشاهده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به روند اجرای این طرح‌ها، افزود: خوشبختانه به برکت تلاش مجموعه‌های اجرایی، تقریباً هر ماه شاهد افتتاح یک پروژه آب‌رسانی در نقاط مختلف لرستان هستیم. این روند در شرایطی ادامه دارد که باوجود برخورداری استان از منابع غنی آبی، پراکندگی روستاها و برخی محدودیت‌های زیرساختی، تأمین آب شرب پایدار را با چالش‌هایی همراه کرده است.

سردار باقری درباره پروژه افتتاح‌شده نیز، گفت: فاز سوم مجتمع آب‌رسانی کرکر با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد ریال اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، ۱۰ روستا با جمعیتی حدود هزار و ۲۵۰ نفر در قالب ۳۷۵ خانوار از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

آب‌رسانی به ۲۶ روستای لرستان

وی ادامه داد: در قالب مرحله نخست طرح جهاد آب‌رسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، اجرای پروژه در ۴۷ روستای شهرستان سلسله برنامه‌ریزی شده بود که با افتتاح این فاز، تعداد روستاهای بهره‌مند به ۲۶ روستا رسیده و عملیات اجرایی در ۲۱ روستای منطقه «کهمان» نیز با جدیت در حال انجام است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به روند پیشرفت پروژه آب‌رسانی منطقه «کهمان» بیان داشت: این طرح شامل حدود ۴۰ کیلومتر خط انتقال آب است که تاکنون نزدیک به ۳۰ کیلومتر آن اجرا شده و با رفع موانع موجود و همکاری فرمانداری و شرکت آب‌وفاضلاب، تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

سردار باقری، رضایتمندی مردم را مهم‌ترین دستاورد اجرای این پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه برای مجموعه سپاه و دستگاه‌های خدمت‌رسان، رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده است و هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، تأمین آب شرب پایدار، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار است.

وی از پیگیری‌های فرماندار شهرستان سلسله برای رفع موانع اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: باوجود وقفه‌ای که به دلیل شرایط جنگ اخیر در روند اجرای طرح ایجاد شد، فرماندار شهرستان با جدیت موضوع را دنبال کرد و نتیجه این همراهی و هم‌افزایی، بهره‌برداری از این پروژه و بهره‌مندی مردم منطقه از آب شرب سالم و پایدار است.