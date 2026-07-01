۴۲۰ موکب و هزار و ۶۳۵ مرکز اسکان برای زائران رهبر شهید آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آماده‌سازی ۴۲۰ موکب و هزار و ۶۳۵ مرکز اسکان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران است، اظهار کرد: ۴۲۰ موکب در شهرستان‌های استان تهران و ۹۰ موکب نیز در شهر تهران برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران برپا شده و تمامی ظرفیت‌های سپاه، بسیج، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفته شده است.

ولی‌زاده افزود: موکب‌ها در معابر اصلی، شریان‌های ارتباطی، میادین، مسیرهای پرتردد و مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌ها مستقر شده‌اند و خدماتی از جمله پذیرایی، راهنمایی، پشتیبانی و خدمت‌رسانی به زائران ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به ظرفیت اسکان زائران، تصریح کرد: در مجموع هزار و ۶۳۵ مرکز اسکان شامل مصلاهای نماز جمعه، مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، سالن‌ها و سوله‌های ورزشی برای میزبانی از زائران آماده شده است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، استان تهران آمادگی میزبانی از بیش از ۷۰۰ هزار زائر از سراسر کشور را دارد و با توجه به استقبال مردمی، احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

ولی‌زاده از راه‌اندازی ۱۲ موکب اسکان در مشهد مقدس نیز خبر داد و گفت: این موکب‌ها برای ارائه خدمات به زائران فعال شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی و امنیتی انجام‌شده، خاطرنشان کرد: فضاسازی محیطی، سیاه‌پوش کردن معابر، نصب پرچم‌ها و بنرهای مناسبتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، استقرار گشت‌های عملیاتی، کنترل مبادی ورودی و خروجی، رصد مستمر مناطق و تأمین امنیت مسیرهای تردد، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری باشکوه و ایمن این مراسم است.