به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حسنعلی خوئینی، معاون فرهنگی و امور جهادی دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان خود برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خدمات‌رسانی به عزاداران در سراسر کشور آمادگی دارد.

وی افزود: در کنار تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تامین کالاهای اساسی، تمام مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی در مسیرهای اصلی و مراکز برگزاری مراسم، از طریق ایجاد موکب، اسکان و خدمات رفاهی در خدمت عزاداران خواهند بود.

وی درباره برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی که از روز شنبه ۱۳ تیرماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: در استان‌های در مسیر نیز مانند البرز، قزوین، مرکزی و سمنان، ظرفیت‌های لازم برای اسکان عزاداران فراهم شده است به ‌طوری که تنها در استان البرز، پیش‌بینی حدود دو هزار اسکان برای میهمانان انجام شده است.

وی ادامه داد: در این مسیرها، موکب‌های مختلف برای پذیرایی و استراحت عزاداران برپا خواهند شد.

خوئینی با تشریح جزیات برنامه‌ها در پایتخت و شهرهای بزرگ گفت: در تهران از روز شنبه تا سه‌شنبه ، ۸ موکب در مقابل ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای خدمت‌رسانی برپا می‌شود که در آن‌ها پذیرایی انجام و همچنین نان محلی پخت و توزیع خواهد شد.

وی عنوان کرد: در مقابل ساختمان شهید آوینی وزارت جهاد کشاورزی نیز محوطه‌ای ویژه برای استراحت عزاداران آماده شده است. اتاق‌های ویژه‌ای با فضای خنک برای استراحت مادران و کودکان در نظر گرفته شده تا آسایش عزاداران تامین شود.

وی ادامه داد: در شهر قم نیز با حضور نمایندگان ۸ استان، موکب‌های وزارتخانه از روز یکشنبه برپا و تا پایان مراسم در روز سه‌شنبه به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند.

معاون فرهنگی و امور جهادی دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامه‌های مربوط به شهر مشهد هم گفت: در مشهد مقدس نیز موکب‌هایی از استان‌های مختلف برای پذیرایی از عزاداران از روز سه‌شنبه برپا می‌شود و تا روز جمعه فعال خواهند بود.