به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی ویژه مدارس غیردولتی «قطب سه» کشور، ظهر چهارشنبه ۱۰ تیرماه در تبریز برگزار شد. در این طرح آموزشی که با هدف تحول دیجیتال اجرا میشود، ۹۵ هزار دانشآموز و ۲۴ هزار معلم از آموزشهای رایگان هوش مصنوعی بهرهمند خواهند شد.
اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این آیین با بیان اینکه آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگری در مسیر تحول قرار دارد، اظهار کرد: رویکرد این تحول، تربیت نسلی توانمند، خلاق و متناسب با نیازهای قرن بیستویکم است.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری، هوشمندسازی فرآیندهای آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
صادقی با اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در نظام آموزشی تصریح کرد: هوش مصنوعی دیگر یک فناوری نوظهور نیست، بلکه یکی از مهمترین پیشرفتهای تحولآفرین در حوزههای صنعت، سلامت، اقتصاد و حکمرانی است؛ از اینرو آشنایی معلمان و دانشآموزان با ظرفیتها، فرصتها و الزامات اخلاقی این فناوری، ضرورتی انکارناپذیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: مدرسه کانون اصلی تحول و معلم محور این تحول است. توانمندسازی معلمان در بهرهگیری از فناوریهای نوین، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش خلاقیت و شخصیسازی فرآیند یادگیری خواهد بود.
وی در خصوص جزئیات اجرای این طرح در قطب سه کشور گفت: جامعه هدف این طرح در قطب سه، دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم هستند که طی آن حدود ۹۵ هزار دانشآموز و ۲۴ هزار نفر از معلمان از مزایای آموزشهای رایگان در زمینه نوآوریهای علمی و هوش مصنوعی بهرهمند خواهند شد.
صادقی با بیان اینکه مدارس دولتی نیز در اجرای برنامههای فناورانه پیشرو هستند، افزود: علاوه بر مدارس غیردولتی، با همکاری وزارت ارتباطات، طرحهای متعددی در مدارس دولتی نیز در حال اجراست.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیتهای استان در طرحهای ملی گفت: آذربایجان شرقی در اجرای طرح «ایران دیجیتال» با مشارکت ۱۴۹ هزار دانشآموز موفق به کسب رتبه دوم کشور شد. همچنین در اجرای طرح «بینا» ویژه دوره دوم متوسطه نظری و طرح «دیجیکالا» ویژه هنرستانها، همکاران و هنرجویان استان توانستند رتبه دوم کشوری را کسب کنند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه فناوریهای آموزشی است.
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