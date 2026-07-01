به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی به معلمان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم، ظرفیت‌های بی‌نظیر هوش مصنوعی و نقش آن در تحول نظام آموزشی و اقتدار ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از نقش فرهنگیان در آگاهی‌بخشی به جامعه، استفاده از هوش مصنوعی در فرایند آموزشی را گامی بزرگ و راهبردی دانست.

وی با تأکید بر کاربردهای گسترده این فناوری در تمامی عرصه‌ها، اظهار داشت: نسل جدید باید بیش از پیش با این دانش آشنا شود. خادمین مردم در مجلس شورای اسلامی نیز به این مهم اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و در کمیسیون آموزش و سایر کمیسیون‌های تخصصی، موضوع ضرورت تدوین قوانین جامع برای توسعه هوش مصنوعی به‌طور جدی مطرح است تا در سریع‌ترین زمان ممکن، بسترهای قانونی لازم برای پیشرفت این حوزه فراهم شود.

تبریز؛ پیشران حرکت در مسیر علوم نوین

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به سابقه درخشان تبریز در عرصه‌های علمی و فرهنگی گفت: تبریز شهر اولین‌هاست؛ از ورود دستگاه گوتنبرگ تا تأسیس اولین کتابخانه‌ها و تربیت علامه در سده اخیر، این شهر همواره مهد علم و عالم‌خیزی بوده است. امروز نیز استعدادهای فراوان موجود در تبریز و استان‌های آذربایجان، این منطقه را به یکی از پیشران‌های اصلی در حوزه هوش مصنوعی تبدیل کرده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به برنامه‌های کلان کشور افزود: در حکمرانی برنامه هفتم توسعه، ماده ۶۶ به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است که طبق آن، ۶ علم پیشران از جمله هوش مصنوعی را به عنوان اولویت‌های توسعه‌ای دنبال می‌کنیم.

منادی با اشاره به نقش ۱۷ میلیون دانش‌آموز و ۳.۵ میلیون دانشجو در کشور و وجود ۱۴ هزار شرکت فناور، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از معلمان تأکید کرد و گفت: معلم امروز باید به روش‌های نوین مجهز و مسلح باشد. در دنیایی که دانش‌آموزان در استفاده از ابزارهای دیجیتال و اپلیکیشن‌ها گاه از فضای رسمی آموزش جلوتر هستند، نباید در آموزش و توانمندسازی معلمان کوتاهی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی تنها یک ابزار آموزشی نیست، بلکه پشتوانه اقتدار ملی است؛ چنانچه موفقیت‌های چشمگیر در ساخت موشک‌های نقطه‌زن، حاصل بهره‌گیری از هوش و دانش متخصصان داخلی است. اگرچه در حوزه تراشه‌ها همچنان عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد، اما با تلاش‌های جاری در مسیر علمی کشور، رفع این نقیصه نیز در دستور کار قرار گرفته است.