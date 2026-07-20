راهکارهای توسعه رفاه کارکنان و مدیریت بهینه انرژی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز دوشنبه گفت: این نشست با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ های آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، همچنین دستیار و مسئول هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور برگزار شد و مهم ‌ترین موضوعات مرتبط با ارتقای خدمات رفاهی و پشتیبانی در استانداری‌ های منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

کرمی با اشاره به دستور کار این جلسه افزود: بررسی نحوه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان به صورت یکپارچه با در نظر گرفتن مزایا و چالش‌ های آن، از مهم‌ ترین محورهای این نشست بود که درباره ابعاد مختلف آن تبادل نظر صورت گرفت.

وی ادامه داد: ظرفیت‌ های مولدسازی دارایی‌ ها در استانداری‌ ها، راهکارهای مدیریت بهینه مصرف انرژی با تأکید بر بهره ‌گیری از انرژی‌ های نوین و نیز تدوین شاخص‌ ها و ضوابط استفاده کارکنان از مراکز تفریحی و اقامتی استانداری‌ ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت هم‌ افزایی میان استان‌ های منطقه ۵ خاطرنشان کرد: تبادل تجربیات و اتخاذ رویکردهای مشترک در حوزه‌ های رفاهی، پشتیبانی و مدیریت منابع، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره ‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ های موجود را فراهم کند.