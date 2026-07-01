به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از اجرای بزرگترین عملیات غیرحادثهای این سازمان همزمان با مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان خبر داد و گفت: تمامی ایستگاههای آتشنشانی پایتخت در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با اشاره به تمهیدات این سازمان برای مراسم پیشِرو اظهار کرد: ۱۳۸ ایستگاه آتشنشانی و حدود ۶ هزار نیروی عملیاتی و ستادی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و شیفتهای کاری نیز بهصورت ۲۴ ساعته تنظیم شده است.
ملکی افزود: همچنین ۴۰۰ آتشنشان داوطلب نیز برای پشتیبانی عملیات فراخوان شدهاند.
وی با بیان اینکه اقدامات آتشنشانی در سه بخش پیشبینی شده است، گفت: نخستین مرحله مربوط به پایش ایمنی و رفع نواقص احتمالی در محل برگزاری مراسم و مسیرهای تشییع است که از حدود یک ماه گذشته توسط کارشناسان انجام و موارد ناایمن به دستگاههای مسئول اعلام و برطرف شده است.
ملکی ادامه داد: مرحله دوم مربوط به استقرار نیروهاست که از عصر روز جمعه در محل مصلی و مسیرهای اصلی آغاز خواهد شد. در این بخش ۸۰ نقطه عملیاتی با ۷۱ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت و حدود ۲۱۰ آتشنشان مستقر میشوند.
به گفته سخنگوی آتشنشانی تهران، در روز اصلی تشییع نیز حدود ۶۰۰ آتشنشان در ۲۱۰ نقطه در مسیر حضور خواهند داشت و در مجموع بیش از ۱۲۰۰ نیروی عملیاتی در ۴۰۰ نقطه شهر مأموریت خواهند داشت.
ملکی، بخش سوم اقدامات را مربوط به عملیات خنکسازی و مهپاشی عنوان کرد و گفت: در محل مصلی و مسیرهای تشییع، سیستمهای آبپاش و مهپاش برای کاهش دما و افزایش ایمنی و آسایش شهروندان فعال خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان توصیه کرد: از تردد با خودروهای شخصی در محدوده مراسم خودداری شود، حرکت در مسیر جمعیت انجام گیرد، از فشار و ازدحام ناگهانی پرهیز شود و خانوادهها مراقبت ویژهای از کودکان و سالمندان داشته باشند.
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