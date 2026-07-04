به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به روند برگزاری مراسم، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ حادثهای در جریان برگزاری مراسم گزارش نشده و برنامهها با وجود حضور گسترده جمعیت، درنهایت نظم و ایمنی در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه مراسم امشب، آیین فردا و همچنین مراسم تشییع در پیش است، افزود: امیدواریم در روزهای آینده نیز با همکاری مردم و رعایت نکات ایمنی، تمامی مراسم بدون هیچگونه حادثهای برگزار شود.
ملکی در پایان از شهروندان، زائران و تمامی شرکتکنندگان در مراسم قدردانی کرد و گفت: از همه زائران و مشایعتکنندگان که با رعایت اصول و توصیههای ایمنی، در برگزاری منظم مراسم همکاری دارند، صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم این همکاری تا پایان مراسم نیز ادامه داشته باشد.
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