  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

تاکنون هیچ حادثه‌ای در مراسم وداع با امام شهید گزارش نشده است

تاکنون هیچ حادثه‌ای در مراسم وداع با امام شهید گزارش نشده است

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از برگزاری ایمن مراسم وداع با امام شهید خبر داد و اعلام کرد تاکنون هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به روند برگزاری مراسم، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ‌ حادثه‌ای در جریان برگزاری مراسم گزارش نشده و برنامه‌ها با وجود حضور گسترده جمعیت، درنهایت نظم و ایمنی در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه مراسم امشب، آیین فردا و همچنین مراسم تشییع در پیش است، افزود: امیدواریم در روزهای آینده نیز با همکاری مردم و رعایت نکات ایمنی، تمامی مراسم بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای برگزار شود.

ملکی در پایان از شهروندان، زائران و تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم قدردانی کرد و گفت: از همه زائران و مشایعت‌کنندگان که با رعایت اصول و توصیه‌های ایمنی، در برگزاری منظم مراسم همکاری دارند، صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این همکاری تا پایان مراسم نیز ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6878997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها