به کزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی تاکید کرد: در حوزه تأمین امنیت، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش، حضور فعال خود را در سراسر مرزهای کشور گسترش داده‌اند.

وی افزود: نیروی پدافند هوایی در چارچوب مأموریت ذاتی خود، رصد و مراقبت از آسمان کشور و کنترل ترافیک هوایی را بر عهده دارد تا با توجه به حضور مسئولان عالی‌رتبه و شخصیت‌های دینی و سیاسی کشورهای گوناگون، امنیت کامل فضای هوایی کشور تضمین شود.

سرتیپ اکرمی نیا با اشاره به اینکه نیروهای هوایی و دریایی نیز در آماده‌باش کامل به سر می‌برند، خاطرنشان کرد: در محور خدمات رفاهی، ارتش چهار «زائرشهر» در نقاط استراتژیک تهران و حومه تأسیس کرده است که از فردا عملیاتی می‌شوند.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این مراکز، در مجاورت ستاد ارتش و مصلای تهران در امتداد خیابان بهشتی از میدان سبلان تا چهار راه شهید قدوسی و خیابان شریعتی تا پل سیدخندان مستقر شده است که در این محدوده دو کیلومتری، خدمات رفاهی و پذیرایی گسترده‌ای به زائران ارائه خواهد شد.

وی اظهار داشت:برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بیش از ۱۰ بیمارستان و درمانگاه ارتش در تهران و مشهد مقدس بسیج شده‌اند. علاوه بر این دانشگاه علوم پزشکی ارتش و معاونت بهداشت درمان ارتش، بیمارستان‌های سیار مجهزی را در داخل مصلای تهران و نقاط کلیدی شهر مستقر کرده‌اند تا خدمات درمانی در سریع‌ترین زمان به زائران ارائه شود.

سرتیپ اکرمی نیا درباره پشتیبانی هوایی افزود: یگان‌های بالگردی ارتش در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا علاوه بر کنترل ترافیک، خدمات اورژانس و پزشکی را در هماهنگی کامل با سازمان امداد و نجات و هلال احمر ارائه دهند.

سخنگوی ارتش با اشاره به ابعاد فرهنگی این خدمت‌رسانی تصریح کرد: در پوشش «خادمان ولی»، قریب به ۱۰ هزار نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی ارتش در این مراسم حضور یافته‌اند تا با روحیه جهادی در کنار مردم و زائران باشند.

وی تاکید کرد: این اقدامات با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند گروه‌های جهادی ارتش در عملیات‌های ملی و اربعین صورت گرفته است تا مردم و مسافرانی که به تهران و سایر شهرهای مقدس می‌آیند، بدون دغدغه و با آرامش کامل در این مراسم شرکت کنند.