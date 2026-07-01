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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

پرونده جنایت دی‌ماه کرج به دیوان عالی ارسال شد

پرونده جنایت دی‌ماه کرج به دیوان عالی ارسال شد

کرج _ رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پرونده عامل زیر گرفتن هفت مأمور فراجا در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته پس از صدور حکم، برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز از رسیدگی به پرونده عامل زیر گرفتن هفت مأمور فراجا در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته خبر داد و گفت: پرونده پس از صدور حکم، هم‌اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.

وی در دیدار با فرمانده انتظامی استان البرز و جمعی از فرماندهان و رؤسای پلیس‌های تخصصی، با تقدیر از اقدامات فراجای استان در حوزه تأمین امنیت، اظهار کرد: با توجه به مأموریت‌های گسترده فراجا در حفظ نظم و امنیت جامعه، دستگاه قضایی استان همواره از این مجموعه حمایت کرده است.

وی با اشاره به پرونده زیر گرفتن هفت مأمور فراجا در چهارراه گلزار گلشهر کرج گفت: متهم این پرونده ۱۸ دی‌ماه سال گذشته با خودرو به سمت مأموران فراجا حمله کرد و هفت نفر را زیر گرفت که یکی از مأموران به مدت سه ماه در کما بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: پس از انتشار تصاویر این حادثه در فضای مجازی، متهم که در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود، ۱۶ بهمن‌ماه شناسایی و دستگیر شد.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: دادگاه انقلاب کرج در ۹ خرداد ۱۴۰۵ متهم را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروه‌های متخاصم» محکوم کرد و پرونده در حال حاضر برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

وی همچنین به پرونده دیگری با عنوان «مجتبی کیان» اشاره کرد و گفت: این متهم که از کارکنان یک واحد تولیدی بود، در جریان جنگ رمضان اطلاعاتی از جمله محل استقرار نیروهای بسیج و مراکز تولید صنایع دفاعی را برای یک شبکه تلویزیونی معاند ارسال کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: پس از شناسایی و دستگیری متهم در ۱۶ فروردین‌ماه در کرج، کیفرخواست پرونده صادر و حکم اعدام وی در ۱۲ اردیبهشت‌ماه از سوی دادگاه انقلاب استان البرز صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: این حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور، سوم خردادماه سال جاری اجرا شد.

کد مطلب 6876892

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