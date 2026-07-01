به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز از رسیدگی به پرونده عامل زیر گرفتن هفت مأمور فراجا در اغتشاشات دیماه سال گذشته خبر داد و گفت: پرونده پس از صدور حکم، هماکنون در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
وی در دیدار با فرمانده انتظامی استان البرز و جمعی از فرماندهان و رؤسای پلیسهای تخصصی، با تقدیر از اقدامات فراجای استان در حوزه تأمین امنیت، اظهار کرد: با توجه به مأموریتهای گسترده فراجا در حفظ نظم و امنیت جامعه، دستگاه قضایی استان همواره از این مجموعه حمایت کرده است.
وی با اشاره به پرونده زیر گرفتن هفت مأمور فراجا در چهارراه گلزار گلشهر کرج گفت: متهم این پرونده ۱۸ دیماه سال گذشته با خودرو به سمت مأموران فراجا حمله کرد و هفت نفر را زیر گرفت که یکی از مأموران به مدت سه ماه در کما بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: پس از انتشار تصاویر این حادثه در فضای مجازی، متهم که در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود، ۱۶ بهمنماه شناسایی و دستگیر شد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: دادگاه انقلاب کرج در ۹ خرداد ۱۴۰۵ متهم را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروههای متخاصم» محکوم کرد و پرونده در حال حاضر برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی همچنین به پرونده دیگری با عنوان «مجتبی کیان» اشاره کرد و گفت: این متهم که از کارکنان یک واحد تولیدی بود، در جریان جنگ رمضان اطلاعاتی از جمله محل استقرار نیروهای بسیج و مراکز تولید صنایع دفاعی را برای یک شبکه تلویزیونی معاند ارسال کرده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: پس از شناسایی و دستگیری متهم در ۱۶ فروردینماه در کرج، کیفرخواست پرونده صادر و حکم اعدام وی در ۱۲ اردیبهشتماه از سوی دادگاه انقلاب استان البرز صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: این حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور، سوم خردادماه سال جاری اجرا شد.
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