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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

۷۲۸ دستگاه خودروی سواری وارداتی از بندر امیرآباد ترخیص شد

۷۲۸ دستگاه خودروی سواری وارداتی از بندر امیرآباد ترخیص شد

بهشهر - دادستان بهشهر از ترخیص ۷۲۸ دستگاه خودروی سواری وارداتی، پس از رسوب ۵ ماهه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فولادی در آیین ترخیص خودروهای وارداتی گفت: تفسیر متفاوت گمرک استان از محدوده تردد خودروهای وارداتی، موجب تاخیر در ترخیص این خودروها بود.

فولادی سوادکوهی تاکید کرد: با دستور رئیس کل دادگستری مازندران و رفع موانع اداری، امکان ترخیص این خودروها از بندر امیر آباد فراهم شده است.

سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران نیز با اشاره به این که خودروهای وارداتی ترخیص شده امکان تردد در همه استان را دارند افزود: مازندران تنها استان کشور است که سه نقطه آن به عنوان منطقه آزاد اقتصادی معرفی شده است.

کد مطلب 6876911

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