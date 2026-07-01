۷۲۸ دستگاه خودروی سواری وارداتی از بندر امیرآباد ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فولادی در آیین ترخیص خودروهای وارداتی گفت: تفسیر متفاوت گمرک استان از محدوده تردد خودروهای وارداتی، موجب تاخیر در ترخیص این خودروها بود.

فولادی سوادکوهی تاکید کرد: با دستور رئیس کل دادگستری مازندران و رفع موانع اداری، امکان ترخیص این خودروها از بندر امیر آباد فراهم شده است.

سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران نیز با اشاره به این که خودروهای وارداتی ترخیص شده امکان تردد در همه استان را دارند افزود: مازندران تنها استان کشور است که سه نقطه آن به عنوان منطقه آزاد اقتصادی معرفی شده است.