به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیان‌مقدم بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری قم با بسیج تمامی ظرفیت‌های انسانی، تجهیزاتی و اجرایی، آمادگی کامل خود را برای خدمت‌رسانی در مراسم بدرقه رهبر شهید اعلام کرده است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، مجاوران و شهروندان انجام شده است.



وی گفت: بیش از پنج هزار نیروی انسانی در بخش‌های مختلف خدمات شهری به همراه ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات مکانیزه در طول برگزاری این مراسم به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل خواهند بود تا خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان بدون وقفه ارائه شود.



رئیس کمیته خدمات شهری ستاد برگزاری مراسم بدرقه شهید ایران افزود: تمامی تمهیدات لازم برای حفظ نظم، ارتقای سطح نظافت، تأمین ایمنی و ایجاد رفاه عمومی در مسیرهای برگزاری مراسم پیش‌بینی شده است تا حضور گسترده مردم و زائران در فضایی مناسب و منظم انجام شود.



وی ادامه داد: این خدمات با مشارکت بخش‌های مختلف مدیریت شهری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده اجرا خواهد شد و تمامی مجموعه‌های عملیاتی وظایف خود را برای پشتیبانی از این مراسم دنبال می‌کنند.



زیرساخت‌های مسیر مراسم برای میزبانی از زائران آماده شد



اصفهانیان‌مقدم با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از برگزاری این آیین گفت: از هفته‌های گذشته و در پی دستور شهردار قم، عملیات گسترده‌ای برای آماده‌سازی مسیرهای برگزاری مراسم به‌ویژه در بلوار پیامبر اعظم(ص) در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: رفع نقاط حادثه‌خیز و ناایمن، بهسازی زیرساخت‌های خدمات شهری و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور گسترده زائران و عزاداران، از مهم‌ترین اقداماتی بوده که طی روزهای گذشته توسط مجموعه مدیریت شهری انجام شده است.



رئیس کمیته خدمات شهری ستاد برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، فراهم کردن شرایطی مناسب برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم و تسهیل خدمت‌رسانی به خیل عظیم شرکت‌کنندگان بوده است.



وی اضافه کرد: مدیریت شهری قم تلاش کرده است با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات پیشگیرانه، تمامی نیازهای خدماتی و اجرایی این مراسم را پیش از آغاز آن تأمین کند.



همه ظرفیت‌های شهرداری برای برگزاری باشکوه مراسم به میدان آمده است



اصفهانیان‌مقدم با اشاره به مشارکت گسترده بخش‌های مختلف شهرداری گفت: نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، پاکبانان، باغبانان، عوامل انتظام شهری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدیران شهری هر یک بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده در آماده‌باش کامل قرار دارند.



وی افزود: هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برقرار شده است تا تمامی امور اجرایی و خدماتی با انسجام کامل دنبال شود و هیچ‌گونه خللی در روند برگزاری مراسم ایجاد نشود.



رئیس کمیته خدمات شهری ستاد برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید تصریح کرد: به دستور شهردار قم، تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و توان اجرایی مدیریت شهری برای میزبانی شایسته از زائران و مردم عزادار بسیج شده است.



وی در پایان گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که شهر مقدس قم با ارائه خدمات مناسب، فضایی منظم، ایمن و در شأن این آیین فراهم کند تا زائران و ارادتمندان حاضر در مراسم، از خدمات مطلوب و هماهنگ بهره‌مند شوند.