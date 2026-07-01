چهار خوشه عملیاتی برای همکاری اصفهان با آیسسکو تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی عصر چهارشنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری استانداری اصفهان با کمیسیون ملی آیسسکو و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: اصفهان به واسطه سابقه تمدنی، ظرفیت‌های نهادی در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین توانمندی‌های مردمی، استانی «صاحب سبک و مکتب» است که همواره در تاریخ کشور و حتی سرنوشت بشریت اثرگذار بوده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان استانی جاذبِ سرمایه‌های ارزشمند انسانی و مادی است، افزود: با مدیریت و هدایت مدیریت ارشد استان، مسیر مشخصی برای پیوند این ظرفیت‌های استانی با نهادهای بین‌المللی تعریف شده که همکاری با آیسسکو در همین راستا صورت می‌گیرد.

درویشی در ادامه به تشریح «خوشه‌های همکاری» میان دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان آیسسکو پرداخت و گفت: همکاری‌ها در چهار حوزه کلیدی طراحی شده است؛ نخست، توسعه سرمایه انسانی با رویکرد تحول دیجیتال، مهارت‌آموزی و هوش مصنوعی؛ دوم، مسائل اقلیمی، آب و منابع طبیعی؛ سوم، علوم انسانی شامل توانمندسازی زنان، جوانان و نوآوری اجتماعی؛ و چهارم، فرهنگ و ارتباطات با محوریت گفتگوی تمدنی.

وی با تأکید بر اینکه نارسایی‌ها و ضعف‌های احتمالی در حوزه‌های مختلف می‌تواند با این تعاملات بین‌المللی مرتفع شود، تصریح کرد: در تفاهم‌نامه‌های مشترک، شاخص‌های مشخصی از جمله مسئله‌محوری، انطباق با اولویت‌های استان، ایجاد ارزش افزوده و قابلیت سنجش و نتیجه‌محوری طرح‌ها برای ما اولویت قطعی دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، استمرار و ساختارمند بودن این همکاری‌ها را امری ضروری دانست و پیشنهاد داد: برای تضمین تداوم این مسیر، آمادگی داریم تا نهادی در قالب «دبیرخانه مرکز منطقه‌ای» یا ساختاری مشابه در استان اصفهان طراحی شود تا آیسسکو حضور و فعالیت دائمی در استان داشته باشد.

درویشی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد، راهکاری برای شناسایی ظرفیت‌های بی‌پایان اصفهان و اشتراک‌گذاری آن‌ها با کشورهای جهان اسلام است که در نهایت به هم‌افزایی برای پیشرفت و توسعه متوازن منجر خواهد شد.