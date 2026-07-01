به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان عصر چهارشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری استانداری اصفهان با کمیسیون ملی آیسسکو (ISESCO) اظهار کرد: حضور هیئت آیسسکو گامی مؤثر برای تبدیل توانمندیهای بینالمللی استان اصفهان به اقدامات عملیاتی است.
وی با اشاره به تجارب ارزشمند آموزش و پرورش استان گفت: اصفهان در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۲۴ میزبان المپیاد جهانی فیزیک بوده و در پشتیبانی از رویداد ملی هوش مصنوعی همزمان با جایزه مصطفی (ص) نقش مؤثری ایفا کرده است.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، شبکه گسترده مدارس، هنرستانهای فنیوحرفهای، پژوهشسراها، مدارس استعدادهای درخشان، تشکلهای دانشآموزی و تجربه آموزش دانشآموزان اتباع خارجی، بستری کمنظیر برای اجرای پروژههای مشترک در حوزههای گفتگوی فرهنگی، سواد اقلیمی، مهارتهای آینده و توسعه پایدار در اصفهان فراهم کرده است.
رونمایی از ۲ پروژه کلیدی اصفهان با برنامه توسعه ملل متحد
نظریان از تدوین ۹ عنوان پروژه مشترک با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) خبر داد و با تشریح دو پروژه محوری استان، اظهار کرد: پروژه اول با عنوان قطب نوآوری آموزشی و یادگیری دیجیتال با هدف ایجاد زیستبوم استانی برای طراحی و ارزیابی راهکارهای نوین دیجیتال شامل تولید محتوای واقعیت مجازی، بازیهای تعاملی، مدیریت حواسپرتی دیجیتال و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در مدارس منتخب شهری و روستایی اجرا میشود.
وی ادامه داد: پروژه دوم نیز به «ارتقای تابآوری آموزشهای فنی و حرفهای از مسیر تحول دیجیتال» اختصاص دارد که با هدف تقویت انعطافپذیری هنرستانها و پیوند مؤثر آنها با صنعت از طریق طراحی شبیهسازهای آموزشی، تولید محتوای آفلاین برای مناطق محروم و ایجاد سامانه مدیریت یادگیری در شرایط اضطراری پیگیری خواهد شد. وی تأکید کرد که اصفهان میتواند به قطب اجرای پروژههای نوآورانه و بینالمللی در حوزه آموزش تبدیل شود.
در ادامه لیلا سادات ابطحی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه فرهنگ و تمدن اظهار کرد: تبدیل سرمایههای تاریخی و فرهنگی به تجربهای آموزشی مشارکتی و خلاق برای دانشآموزان ضروری است.
وی دو پروژه محوری آموزش و پرورش استان که مورد توافق برای همکاری با UNDP قرار گرفته را تشریح کرد و افزود: پروژه اول بر نوآوری آموزشی برای یادگیری دیجیتال و ارتقای کیفیت یادگیری با استفاده هدفمند از فناوریهای نوین متمرکز است و پروژه دوم به تابآوری آموزشهای مهارتی و استمرار آموزشهای فنیحرفهای در شرایط اختلال حضوری اختصاص دارد.
ابطحی افزود: این پروژهها نشان میدهند همکاریهای بینالمللی میتوانند به مسائل واقعی نظام آموزشی پاسخ دهند و الگویی قابل توسعه ایجاد کنند.
وی پیشنهاد تشکیل مسیر مشترک پایدار میان آموزش و پرورش استان و وزارتخانه را مطرح کرد و افزود: برنامههای مدرسهمحور در حوزه فرهنگ، سرمایه اجتماعی، نوآوری و مهارتهای جدید اجرا شود.
به گفته ابطحی، مدرسه باید بستر پیوند مهارت گفتوگو و همکاری را فراهم کند و دانشآموزان را به سمت حل مسائل پیچیده جهانی هدایت کند.
پیشنهاد برگزاری اولین مدارس تابستانی بینالمللی
در ادامه نیز حمیدرضا رحیمی، رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان اصفهان، با تأکید بر همراستایی با اولویتهای استانداری گفت: به فضایی نیاز داریم که تمام ظرفیتهای علمی، فناوری و آخرین دستاوردهای آموزشی جهان را به کار گیرد تا دانشآموز بتواند استعدادیابی کند و فاصله میان آموزش نظری و عملی را پر کند.
رحیمی با اشاره به نبود باغ علمی در اصفهان، پیشنهاد راهاندازی مرکزی مجهز به هوش مصنوعی، آزمایشگاههای تخصصی، مرکز نجوم و فضاهای تعاملی را ارائه کرد و گفت: تجربه موفق استان در برگزاری رویدادهای بزرگ علمی که بیش از ۴۰ هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار داده، بیانگر ظرفیت اصفهان برای ایجاد اولین مدارس تابستانی بینالمللی دانشآموزی ایران است.
به گفته وی این مدارس با سه محور تجارب فرهنگی، رویدادهای تخصصی علوم و فناوری، و توسعه فردی میتوانند به شبکهسازی دانشآموزان و معلمان جهان اسلام کمک کنند.
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