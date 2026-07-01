آغاز عملیات اجرایی خط انتقال گاز تبریز–بازرگان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه تعویض و جابهجایی بخشی از خط انتقال گاز ۴۰ اینچ تبریز–بازرگان در محدوده کجاباد و آلوار، اظهار کرد: خدمترسانی به مردم، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، اولویت اصلی مدیریت استان است و پروژه امروز یکی از مطالبات دیرین اهالی این منطقه محسوب میشود که پس از سالها پیگیری به مرحله اجرا رسیده است.
وی گفت: با اجرای این طرح و آزادسازی حریم، علاوه بر ارتقای ایمنی شبکه، محدودیتهای زیرساختی واحدهای صنعتی و تولیدی مناطق کجاباد و آلوار مرتفع میشود.
وی با اشاره به جایگاه کجاباد در اقتصاد منطقه افزود: مردم این منطقه در عرصه تولید، کارآفرینی و فعالیتهای اقتصادی همواره پیشگام بودهاند؛ لذا حمایت از ظرفیتهای موجود و رفع موانع زیرساختی آنان، یکی از برنامههای جدی مدیریت استان به شمار میرود.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت آزادسازی حریم خطوط انتقال گاز تصریح کرد: با اجرای این پروژه، گرههای ترافیکی و محدودیتهای توسعهای در محدوده کجاباد و آلوار باز خواهد شد و واحدهای تولیدی و صنعتی که پیشتر به دلیل قرارگیری در حریم خط انتقال گاز با محدودیت انشعاب مواجه بودند، اکنون میتوانند از ظرفیتهای گازرسانی بهرهمند شوند که این امر نقش مؤثری در رونق تولید و اشتغالزایی منطقه خواهد داشت.
سرمست با اشاره به زمانبندی پروژه بیان کرد: طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی شرکت گاز، این پروژه به طول هشت کیلومتر – شامل چهار کیلومتر در محدوده کجاباد و چهار کیلومتر در محدوده آلوار – با اعتباری بالغ بر یک همت (یک هزار میلیارد تومان) اجرا میشود و تلاش بر این است که عملیات اجرایی تا دهه فجر سال جاری به پایان رسیده و به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هرچقدر در مسیر خدمترسانی به مردم بهویژه ساکنان مناطق حاشیهای تلاش کند، باز هم در برابر شایستگی و همراهی آنان ناچیز است و تمام توان خود را برای افزایش امید و نشاط اجتماعی از طریق توسعه زیرساختها به کار خواهیم گرفت.
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