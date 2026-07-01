سناریوهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حوزه انتقال گاز تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در استان اظهار کرد: اجرای خطوط انتقال گاز میاندوآب به عجب‌شیر، عجب‌شیر به آذرشهر و تبریز، همچنین خط انتقال اصلاندوز به خرمالو و آبش‌ احمد باید با اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی آذربایجان شرقی در شبکه انتقال گاز کشور افزود: با توجه به اهمیت این منطقه، باید به گونه ‌ای برنامه ‌ریزی شود که در فصل زمستان هیچ‌ گونه مشکلی در تأمین گاز مشترکان استان ایجاد نشود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تعامل و هماهنگی میان شرکت‌ های زیر مجموعه وزارت نفت تأکید کرد و گفت: با همکاری و تعامل سازنده میان مجموعه ‌های فعال در حوزه نفت و گاز، مدیریت مطلوب تأمین و انتقال گاز در استان محقق خواهد شد.

سرمست در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مأمور تشکیل جلسات کارگروه مصرف بهینه انرژی کرد و افزود: لازم است پیش ‌بینی‌ های لازم برای مدیریت مصرف و انتقال انرژی انجام شده و سناریوهای مختلف برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی تدوین و آماده اجرا باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به پدافند غیرعامل نیز گفت: با بهره‌ گیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، باید تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل به‌گونه‌ ای اجرا شود که پایداری شبکه انتقال گاز استان در هر شرایطی تضمین شود.

سرمست در پایان، فرهنگ‌ سازی برای مدیریت مصرف گاز در بخش‌ های خانگی و صنعتی را ضروری دانست و گفت: نهاد های مسئول باید با اجرای برنامه‌ های آموزشی و فرهنگی، زمینه مصرف بهینه گاز را در میان شهروندان و واحد های تولیدی فراهم کنند.