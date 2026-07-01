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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

تاکید استاندار آذربایجان‌شرقی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه قضایی و اجرایی

تاکید استاندار آذربایجان‌شرقی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه قضایی و اجرایی

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با تقدیر از نقش حمایتی دستگاه قضایی در مدیریت بحران‌ها، هم‌افزایی نهادها را شرط اصلی موفقیت‌های استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان‌شرقی عصر چهارشنبه با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی در مدیریت امور استان گفت: تعامل مؤثر دادگستری و دادستانی با مجموعه اجرایی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، نقش مهمی در ایجاد آرامش و پیشبرد تصمیمات مدیریتی داشته است.

استاندار آذربایجان‌شرقی در دیدار با رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید بهشتی نماد عدالت‌خواهی، قانون‌مداری و خدمت صادقانه به نظام محسوب می‌شود و هفته قوه قضائیه فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های مجموعه عدالت در کشور است.

بهرام سرمست با اشاره به همکاری سازنده دستگاه قضایی با مدیریت استان و شورای تأمین، گفت: همراهی و پشتیبانی دادگستری و دادستانی در مدیریت بحران‌ها، به‌ویژه در دوره جنگ تحمیلی، همواره موجب دلگرمی مسئولان اجرایی بوده و نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت استان ایفا کرده است.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی افزود: بدون تعامل، هماهنگی و همکاری مستمر بین نهادهای اجرایی و قضایی، حل مسائل و پیشبرد امور استان امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری سازنده میان دستگاه قضایی، مدیریت استان و سایر نهادهای مسئول، روند خدمت‌رسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6876932

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