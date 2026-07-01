به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان‌شرقی عصر چهارشنبه با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی در مدیریت امور استان گفت: تعامل مؤثر دادگستری و دادستانی با مجموعه اجرایی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، نقش مهمی در ایجاد آرامش و پیشبرد تصمیمات مدیریتی داشته است.

استاندار آذربایجان‌شرقی در دیدار با رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید بهشتی نماد عدالت‌خواهی، قانون‌مداری و خدمت صادقانه به نظام محسوب می‌شود و هفته قوه قضائیه فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های مجموعه عدالت در کشور است.

بهرام سرمست با اشاره به همکاری سازنده دستگاه قضایی با مدیریت استان و شورای تأمین، گفت: همراهی و پشتیبانی دادگستری و دادستانی در مدیریت بحران‌ها، به‌ویژه در دوره جنگ تحمیلی، همواره موجب دلگرمی مسئولان اجرایی بوده و نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت استان ایفا کرده است.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی افزود: بدون تعامل، هماهنگی و همکاری مستمر بین نهادهای اجرایی و قضایی، حل مسائل و پیشبرد امور استان امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری سازنده میان دستگاه قضایی، مدیریت استان و سایر نهادهای مسئول، روند خدمت‌رسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.