به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه عملیات اجرایی تونل گاجاران در ارمنستان با حضور سید حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان ارمنستانی آغاز شد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مراسم با اشاره به اهمیت راهبردی کریدور شمال ـ جنوب برای ایران و ارمنستان، اظهار کرد: این طرح از جمله پروژههای مهم زیرساختی منطقه به شمار میرود و دو کشور مصمم هستند مسیر آزادراهی شمال ـ جنوب از خلیج فارس، شمال ایران، مرز نوردوز، ارمنستان و در نهایت دریای سیاه را تکمیل کنند.
پورمحمدی افزود: در بخش ایران، پروژههای مسیر جلفا ـ نوردوز و پل نوردوز با سرعت در حال اجراست و در طرف ارمنستان نیز مسیر نوردوز به مغری، باگاران و سپس ایروان در دست احداث قرار دارد.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از این مسیر توسط مهندسان و پیمانکاران ایرانی ساخته میشود و این موضوع نشاندهنده توان فنی و مهندسی متخصصان کشور در اجرای پروژههای بزرگ و پیچیده عمرانی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مسیر یادشده یکی از صعبالعبورترین جادههای منطقه محسوب میشود، گفت: این پروژه شامل تونلهای بزرگ و پلهای متعدد است و اجرای آن به متخصصان ایرانی سپرده شده است.
وی تأکید کرد: تکمیل این کریدور میتواند نقش مهمی در توسعه ترانزیت، تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای و افزایش سطح مبادلات تجاری میان کشورهای مسیر ایفا کند.
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