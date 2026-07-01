حفظ کرامت مددجویان و افزایش اعتماد به نفس آنان ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در دیدار با معاون اشتغال ‌زایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، سیاست توانمند سازی را از مهم‌ ترین و مؤثرترین رویکردهای حمایتی دانست و اظهار کرد: این سیاست از تدابیر بسیار مناسب است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: اگر دولت و نهادهای انقلابی به جای تکیه صرف بر حمایت‌ های معیشتی، مردم را توانمند کنند، آنان خود به تولید کننده و کارآفرین تبدیل خواهند شد و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا می‌کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام حمایت مدیریت استان از طرح‌ های اشتغال ‌زایی کمیته امداد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ های این نهاد در حوزه توانمند سازی و اشتغال مورد حمایت مدیریت استان است و از هر اقدامی که به خود اتکایی مددجویان منجر شود، پشتیبانی خواهیم کرد.

سرمست، واگذاری پنل‌ های خورشیدی خانگی به افراد تحت حمایت را رویکردی صحیح و آینده‌ نگر توصیف کرد و گفت: توسعه این‌ گونه طرح‌ ها علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانواده ‌ها، به گسترش انرژی‌ های پاک نیز کمک می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌ های اشتغال‌ زایی کمیته امداد تأکید کرد و افزود: این نهاد باید از سرمایه‌ گذاری‌ های سنتی و شناخته‌ شده فراتر رفته و از ابتکار، نوآوری و ایده‌ های خلاقانه بهره بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: افراد مستعد و مبتکری که تحت حمایت کمیته امداد هستند، سرمایه‌ های ارزشمند جامعه محسوب می‌شوند و باید با برنامه ‌ریزی مناسب از ظرفیت‌ های آنان حمایت شود.

سرمست با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در کنار حمایت‌ های اقتصادی گفت: برای حمایت مؤثر از افراد تحت پوشش کمیته امداد باید فعالیت‌ های فرهنگی نیز تقویت شود تا اعتماد و باور عمومی نسبت به این نهاد حفظ و تقویت شود.

وی افزود: فرهنگ حمایت و دستگیری از نیازمندان باید در جامعه بیش از گذشته ترویج شود و کمیته امداد نیز همواره از نهادهای مورد حمایت مدیریت استان خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح محله‌ محوری که از سوی دکتر پزشکیان دنبال می‌شود، اظهار کرد: انتظار می‌رود کمیته امداد در کنار سایر دستگاه‌ ها و نهادهای مسئول، نقش فعال و مسئولانه‌ ای در اجرای این طرح ایفا کند.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی نظام حمایت از نیازمندان تأکید کرد و گفت: باید از تداخل خدمات حمایتی جلوگیری شود تا منابع به ‌صورت عادلانه توزیع شود؛ به‌ گونه‌ای که فردی از چند نهاد کمک دریافت نکند و در مقابل، افراد نیازمند دیگری از این حمایت‌ ها محروم نمانند.

سرمست در پایان با تأکید بر حفظ عزت نفس کودکان و نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد خاطرنشان کرد: لازم است کرامت این قشر در همه برنامه‌ ها مورد توجه قرار گیرد و با معرفی الگوهای موفق، زمینه افزایش امید، انگیزه و اعتماد به نفس آنان فراهم شود.

در این دیدار، مرتضی فیروز آبادی، معاون اشتغال‌ زایی کمیته امداد کشور نیز با بیان اینکه توانمند سازی در رأس برنامه‌ های این نهاد قرار دارد، گفت: رویکرد کمیته امداد، ایجاد خود اتکایی برای خانواده ‌های تحت حمایت است.

وی افزود: توانمند سازی باید از دوران کودکی آغاز شود، زیرا آموزش و مهارت‌ آموزی به کودکان موجب می‌شود در آینده وابسته به حمایت‌ های مستمر نباشند.

معاون اشتغال‌ زایی کمیته امداد کشور همچنین حمایت از بانوان برای ورود به عرصه کارآفرینی و ایجاد کسب‌ و کارهای پایدار را از اولویت‌ های مهم این نهاد برشمرد.