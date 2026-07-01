محموله گازوئیل قاچاق در دشتی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهرابی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: مأموران با انجام کار اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون کشنده تانکدار را که با شگردهای خاص اقدام به جاسازی سوخت قاچاق میکرد، شناسایی و توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۳۹ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مدارک مثبته کشف شد که ارزش آن برابر نظر کارشناسان، ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی و محموله نیز به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر تحویل داده شد.