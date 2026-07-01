به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله شاکری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام تشییع رهبر شهید در قم با اجرای تمهیدات ترافیکی، محدودیتهای ویژهای برای تردد برخی وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان قم در نظر گرفته شده است تا مدیریت ترافیک با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس پلیس راه استان قم گفت: بر این اساس، تردد تمامی تریلرها، کامیونها و کامیونتها از ساعت ۱۴ روز دوشنبه پانزدهم تیرماه آغاز میشود و تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه هفدهم تیرماه در تمامی محورهای استان قم ممنوع خواهد بود.
وی افزود: این محدودیت در تمامی معابر استان اعمال میشود و وسایل نقلیه مشمول اجازه تردد در این بازه زمانی را نخواهند داشت.
تردد تانکرهای سوخترسان از آزادراه قم ـ تهران ممنوع است
شاکری ادامه داد: محدودیت دیگری نیز برای تانکرهای سوخترسان پیشبینی شده است که با توجه به ملاحظات امنیتی، از یازدهم تیرماه تا نوزدهم تیرماه تردد این خودروها در مسیر آزادراه قم به تهران ممنوع خواهد بود.
وی بیان کرد: برای این دسته از خودروها مسیرهای جایگزین تعیین شده است و رانندگان میتوانند از آزادراه سلفچگان به سمت ساوه استفاده کنند.
رئیس پلیس راه استان قم اضافه کرد: همچنین تانکرهای سوخترسانی که از سمت کاشان و اصفهان به مقصد تهران در حرکت هستند، امکان استفاده از بزرگراه گرمسار را خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از تردد تانکرهای سوخترسان نیز از مسیر جاده قدیم قم به تهران انجام خواهد شد تا از ورود این خودروها به آزادراه جلوگیری شود.
رانندگان استانهای غربی و جنوبی از مسیر سلفچگان به ساوه تردد کنند
شاکری با اشاره به حجم بالای تردد زائران در روزهای پیشرو گفت: از رانندگان خودروهای سواری که از استانهای غربی و جنوبی کشور قصد عزیمت به تهران را دارند درخواست میشود با توجه به شرایط ترافیکی محورهای استان قم، از مسیر سلفچگان به سمت ساوه برای ادامه سفر خود استفاده کنند.
وی افزود: رعایت این توصیهها ضمن کاهش بار ترافیکی محورهای استان، به تسهیل عبور و مرور و مدیریت بهتر ترافیک در ایام اجرای محدودیتها کمک خواهد کرد.
قم- رئیس پلیس راه استان قم از اعمال محدودیتهای ترافیکی برای وسایل نقلیه سنگین و تانکرهای سوخترسان در محورهای مواصلاتی استان همزمان با برگزاری مراسم پیشرو خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله شاکری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام تشییع رهبر شهید در قم با اجرای تمهیدات ترافیکی، محدودیتهای ویژهای برای تردد برخی وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان قم در نظر گرفته شده است تا مدیریت ترافیک با سهولت بیشتری انجام شود.
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