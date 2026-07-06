ممنوعیت تردد ناوگان سنگین در محور قم - تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله شاکری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای استان قم به عنوان کریدور حیاتی ارتباطی برای ۱۷ استان غربی و جنوبی کشور، اظهار داشت: از روز جمعه و همزمان با آغاز حرکت خیل عظیم زائران به سمت پایتخت و شهر مقدس قم برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، محورهای مواصلاتی استان با افزایش چشمگیر و مستمر حجم ترافیک مواجه شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران به‌ویژه در محدوده عوارضی، افزود: تمامی تیم‌های گشتی و عملیاتی پلیس راه برای مدیریت وضعیت موجود، کاهش تصادفات و تأمین ایمنی تمامی کاربران جاده‌ای در آماده‌باش کامل قرار دارند و به صورت شبانه‌روزی وضعیت را رصد می‌کنند.

وی در پاسخ به شایعات مطرح شده درباره انسداد مسیرها، ضمن تکذیب قاطع هرگونه انسداد یا اجرای طرح یک‌طرفه در مسیرهای منتهی به تهران یا داخل استان قم، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی باز بوده و تردد در آن‌ها جریان دارد؛ البته پلیس راه متناسب با اقتضائات زمانی، مکانی و حجم تغییرات ترافیکی، آماده است تا در صورت نیاز، تصمیمات مقتضی را برای تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از پس‌زدگی ترافیک در نقاط حساس اتخاذ و اجرا نماید.

سرهنگ شاکری در ادامه به محدودیت‌های جدی و فنی برای ناوگان حمل‌ونقل بار اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت حفظ امنیت زائران و کاهش اختلاف سرعت میان خودروهای سنگین و سواری، محدودیت‌های ویژه‌ای برای ناوگان باربری در نظر گرفته شده است و بر اساس این دستورالعمل، از یازدهم تیرماه تردد تانکرهای حامل سوخت در آزادراه قم - تهران ممنوع شده و این دسته از خودروها موظف‌اند از مسیرهای جایگزین شامل آزادراه قم - گرمسار و جاده قدیم قم - تهران استفاده کنند. همچنین، برای تانکرهای حامل سوخت که از استان مرکزی عازم تهران هستند، مسیر سلفچگان - ساوه به عنوان محور تردد جایگزین تعیین شده تا از ورود این خودروها به محورهای پرتردد استان قم جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه استان قم با تأکید بر ممنوعیت کامل تردد کامیون‌ها، تریلی‌ها، کامیونت‌ها و سایر ناوگان باربری از ساعت ۱۴ روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه در محورهای استان قم، افزود: این تصمیم برای اطمینان از سلامت تردد زائران اتخاذ شده و انتظار می‌رود تمامی رانندگان ناوگان سنگین نسبت به رعایت این دستورالعمل اهتمام ویژه داشته باشند.

وی از رانندگان وسایل نقلیه شخصی، به‌ویژه هموطنانی که از استان‌های غربی و جنوبی قصد تردد دارند، درخواست کرد در روزهای پانزدهم و شانزدهم تیرماه حتی‌الامکان از انتخاب مسیرهای عبوری استان قم خودداری کرده و با انتخاب مسیرهای جایگزین، به کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از معطلی طولانی‌مدت خود و سایر هموطنان کمک کنند.

سرهنگ شاکری همچنین بر لزوم هوشمندی رانندگان در انتخاب زمان سفر تأکید کرد و از آن‌ها خواست پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از طریق سامانه‌های برخط پلیس راهور و سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور بررسی نمایند.

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به پیش‌بینی افزایش شدید دمای هوا در روزهای آتی، هشدار داد: گرمای هوا می‌تواند منجر به بروز نقص فنی و افزایش دمای موتور خودروها شود؛ لذا ضروری است رانندگان پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: با هدف ارائه خدمات سریع و مؤثر، استقرار گسترده تیم‌های امداد و نجات و خودروهای گشتی در محورهای مواصلاتی استان پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز هرگونه خرابی یا حادثه احتمالی، خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه گردد و همچنین از رانندگان درخواست می‌شود در صورت خرابی احتمالی خودرو، بلافاصله آن را به منتهی‌الیه سمت راست جاده منتقل کنند تا از ایجاد انسداد یا اختلال در تردد زائران و سایر کاربران جاده‌ای پیشگیری شود.