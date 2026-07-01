۱۵ انشعاب غیرمجاز آب در ورامین شناسایی و قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضان‌زاده، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و قطع ۱۵ انشعاب غیرمجاز آب در مناطق روستایی شهرستان ورامین خبر داد.

وی که مدیر امور آبفای شهرستان ورامین است، اظهار کرد: در دهه نخست تیرماه امسال و در پی پایش مستمر شبکه آبرسانی روستایی، ۱۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای کلاته، کویرآباد و قلعه‌خواجه شناسایی و جمع‌آوری شد.

رمضان‌زاده افزود: این انشعابات غیرمجاز در بخش‌های باغ‌ویلا، دامداری و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت و موجب هدررفت حجم قابل توجهی از آب شرب شبکه شده بود که با حضور به‌موقع اکیپ حفاظت از تأسیسات آبرسانی، از ادامه تلفات آب جلوگیری شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با متخلفان، تصریح کرد: در راستای مدیریت مصرف، کاهش تلفات آب، عبور از تنش آبی و تأمین پایدار آب شرب، شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز، به‌ویژه از خطوط انتقال آب، با همکاری و پیگیری مراجع قضائی و انتظامی به‌صورت مستمر در مناطق شهری و روستایی انجام می‌شود.

مدیر امور آبفای شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: با متخلفان در زمینه استفاده غیرمجاز از شبکه آبرسانی، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.