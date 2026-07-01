آمادگی اردوگاه هلال‌ احمر برای اسکان ۱۰ هزار زائر گیلانی امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یعقوبی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم رشت با اشاره به راهاندازی اردوگاه اسکان اضطراری این جمعیت از زائران بدرقه امام شهید اظهار کرد: این مجموعه برای اسکان حدود ۱۰ هزار نفر مهیا شده و تمامی امکانات اولیه از جمله زیرساختهای اقامتی، سرویسهای بهداشتی و تغذیه ضروری تأمین گردیده است.
وی با بیان اینکه خدمات درمانی و پزشکی تخصصی نیز در محل پیش بینی شده، افزود: با توجه به شرایط جوی منطقه، از زائران تقاضا داریم با پوشش مناسب، کفش استاندارد و داروهای شخصی ضروری در اردوگاه حضور یابند.
معاون هلالاحمر گیلان با تأکید بر لزوم برنامهریزی قبلی برای سفر، تصریح کرد: زائران بهتر است سبکبار سفر کنند و برای روزهای شنبه تا دوشنبه آمادگی داشته باشند؛ همچنین امکان استفاده از خدمات و اسکان تا دستکم روز سهشنبه فراهم است.
یعقوبی در خصوص نحوه دسترسی به اردوگاه، خاطرنشان کرد: موقعیت این مجموعه از طریق سامانههای نقشهیابی با کلیدواژههای «اردوگاه جمعیت هلالاحمر گیلان»، «خلیج فارس» و «آزادگان» قابل جستوجو است.
وی با اشاره به ضرورت مراقبت ویژه از سالمندان، کودکان و بیماران خاص، اضافه کرد: هدف اصلی، برگزاری این تجمع با کمترین آسیب و حادثه و در فضایی توأم با آرامش و سلامت است.
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