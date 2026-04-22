مدیران مواکب عراقی به پویش «ایران ما» پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مدیران مجموعه مواکب شباب‌الزهرا کربلا با حضور در ستاد جمعیت هلال‌احمر استان گیلان، با هادی سلیمی، مدیرعامل این جمعیت و معاونت داوطلبان دیدار و گفتگو کردند.

تأکید بر استقرار تیم‌های امدادی و درمانی در مواکب کربلا

در این نشست که با هدف هم‌افزایی در ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات برگزار شد، طرفین در خصوص سازوکارهای حضور تیم‌های تخصصی امداد و نجات و کادر درمانی هلال‌احمر در مواکب تحت مدیریت مجموعه شباب اباالزهرا (س) در کربلای معلی گفتگو کردند.

هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های داوطلبانه این جمعیت، بر ضرورت پوشش امدادی مناسب در محل اسکان زائران تأکید کرد و همکاری مواکب را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات درمانی در ایام پیک زیارتی دانست.

در بخش پایانی این دیدار، مدیران مواکب شباب‌الزهرا کربلا رسماً به پویش جبهه مردمی ایران ما هلال احمر پیوستند.

گفتنی است، این دیدار در راستای ارائه خدمت‌رسانی دوطرفه درمانی به زائران در کربلا برگزار شد و مقرر شد تیم‌های امدادی و درمانی هلال‌احمر گیلان در ایام پیک زیارتی در مواکب این مجموعه مستقر شوند.