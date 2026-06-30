به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب»، حازم قاسم اعلام کرد یک دختربچه شامگاه دوشنبه به دنبال حمله جنگندههای رژیم اسرائیل به چادرهای آوارگان در خانیونس شهید شده است.
وی افزود که این کودک به جمع دهها هزار کودکی پیوسته که در نتیجه بمباران، گرسنگی، محرومیت از درمان و پیامدهای جنگ جان خود را از دست دادهاند.
سخنگوی حماس همچنین با انتقاد از سکوت جامعه جهانی، کشورهای عضو اتحادیه عرب، احزاب، پارلمانها، علما و نخبگان کشورهای عربی هشدار داد که این طرفها در قبال تحولات غزه هیچ اقدام مؤثری انجام ندادهاند.
قاسم در پایان نیز نسبت به عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقاد کرد و گفت که این تشکیلات مستقر در رامالله در قبال رخدادهای غزه بیتفاوت بوده است.
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