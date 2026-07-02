درخواست حماس برای برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس از اتحادیه عرب خواست یک نشست فوری در سطح سران برای مقابله با نقشه رژیم صهیونیستی در راستای کوچاندن ساکنان نوار غزه برگزار کند.

وی اضافه کرد: نقشه کوچاندن ساکنان نوار غزه یک پروژه خطرناک است و نه تنها ملت فلسطین بلکه امنیت ملی عربی را به صورت مستقیم هدف قرار داده و مقابله آشکار با اراده کشورهای عربی به ویژه مصر محسوب می شود.

قاسم تصریح کرد: طرح پی در پی چنین پروژه های نشان دهنده در جریان بودن اقدامات خطرناک در این خصوص است. تحرکات رژیم صهیونیستی همزمان با اقدامات عملی این رژیم برای تخریب تمام زیرساخت های موجود در نوار غزه و کوچ اجباری ساکنان آن صورت می گیرد.

وی بیان کرد: امروزه کشورهای عربی باید یک موضع یکپارچه علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و برای توقف نسل کشی و حملات علیه نوار غزه و لغو محاصره باریکه تلاش کنند.