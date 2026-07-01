به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرسا شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: با اجرای برنامههای نظارتی، آزمایشگاهی و تخصصی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، گامهای مؤثری در مسیر صیانت از سلامت عمومی، ارتقای کیفیت فرآوردههای سلامتمحور و افزایش ضریب اطمینان زنجیره تأمین غذا و دارو برداشت.
معاون غذا و داروی دانشگاه، با تشریح عملکرد این معاونت در سهماهه نخست سال جاری اظهار کرد: تمامی واحدهای تخصصی معاونت غذا و دارو با برنامهریزی هدفمند، نظارت مستمر و بهرهگیری از توان کارشناسان، اقدامات گستردهای را در حوزههای غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو اجرا کردند.
وی افزود: هدف اصلی این اقدامات، تضمین دسترسی مردم به فرآوردههای سلامتمحور ایمن و باکیفیت، حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار و افزایش اثربخشی نظام نظارت بر زنجیره تولید و عرضه بوده است.
انجام بیش از دو هزار بازرسی تخصصی در حوزههای مختلف
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده گفت: در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، ۳۴ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و عرضهکنندگان انجام شد تا رعایت ضوابط فنی و استانداردهای لازم مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه مدیریت دارو و مواد تحت کنترل نیز یکهزار و ۱۱۷ مورد بازرسی از داروخانهها و شرکتهای توزیع دارویی انجام شد که در پی آن برای ۳۱ واحد دارای نواقص یا تخلفات، تذکر کتبی صادر شد.
مرسا با اشاره به نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بیان کرد: در این بخش ۱۷۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارگاهها انجام شد و در راستای اجرای ضوابط قانونی، دو انبار متخلف پلمب شد.
وی افزود: در حوزه فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل نیز ۷۰۵ مورد بازرسی از واحدهای تحت پوشش انجام شد که یک واحد تولیدی متخلف به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی، پلمب شد.
تقویت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو با راهاندازی آزمونهای جدید
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو را یکی از ارکان مهم تضمین سلامت فرآوردههای مصرفی دانست و گفت: در سهماهه نخست سال، ۹۶۷ نمونه از فرآوردههای تحت نظارت و نمونههای ارسالی از شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه در این آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفت.
وی اظهار کرد: نتایج این آزمونها در اختیار واحدهای تخصصی و نظارتی قرار گرفت تا مبنای تصمیمگیریهای کارشناسی و اقدامات قانونی قرار گیرد.
مرسا با اشاره به برنامههای توسعهای این آزمایشگاه افزود: کاهش وابستگی استان به آزمایشگاههای خارج از استان و افزایش سرعت پاسخگویی به آزمونهای تخصصی از اهداف مهم سال جاری است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، آزمونهای جدید در حوزه روغنهای خوراکی و اندازهگیری مواد نگهدارنده در فرآوردههای غذایی راهاندازی و توسعه یافته است که موجب افزایش ظرفیتهای آزمایشگاهی و گسترش خدمات قابل ارائه به تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی خواهد شد.
کردستان میزبان نشست تخصصی قطب ۳ آمایشی آموزش عالی سلامت
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین میزبانی همایش شورای کلان قطب ۳ آمایشی آموزش عالی سلامت را از رویدادهای مهم این معاونت در سهماهه نخست سال عنوان کرد و گفت: حضور معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی عضو این قطب در کردستان، زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات، همافزایی علمی و بررسی راهکارهای توسعه خدمات تخصصی در حوزه غذا، دارو و آزمایشگاههای کنترل فراهم کرد.
مرسا تأکید کرد: رویکرد معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، حرکت به سمت نظارت هوشمند، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای کیفیت خدمات سلامتمحور است و این مسیر با هدف حفاظت از سلامت مردم و تحقق اهداف نظام سلامت با جدیت ادامه خواهد یافت.
نظر شما