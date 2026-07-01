  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۱

تداوم تجمع شبانه مردم قروه همراه با عزاداری ایام محرم‌

تداوم تجمع شبانه مردم قروه همراه با عزاداری ایام محرم‌

قروه- تجمع شبانه مردم قروه همزمان با ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است.

دریافت 34 MB
کد مطلب 6877071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها