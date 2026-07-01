https://mehrnews.com/x3ctgq ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6877071 استانها کردستان استانها کردستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ تداوم تجمع شبانه مردم قروه همراه با عزاداری ایام محرم قروه- تجمع شبانه مردم قروه همزمان با ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است. دریافت 34 MB کد مطلب 6877071 کپی شد مطالب مرتبط کنگره شعر عاشورایی قروه از برنامههای فرهنگی شاخص کردستان است قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید صد و بیست و سومین جلوه حضور مردم لاهیجان در تجمع شبانه برچسبها تجمع مردمی کردستان شهرستان قروه
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