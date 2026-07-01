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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳

انفجار در استان سلیمانیه عراق

انفجار در استان سلیمانیه عراق

منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای یک انفجار در شمال عراق خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد که صدای وقوع یک انفجار در استان سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان این کشور شنیده شده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت، محل دقیق و خسارات احتمالی ناشی از این انفجار منتشر نشده است.

کد مطلب 6877095

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