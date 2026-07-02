وزش باد شدید گرد و خاک در خراسان جنوبی؛ کاهش نسبی دما تا جمعه

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی، تحت تأثیر تقویت گرادیان فشار منطقه و عبور امواج با دامنه کوتاه از ترازهای میانی جو، امروز و فردا افزایش ابر و در برخی ساعات وقوع رگبار و رعد و برق، بهویژه در نقاط مستعد استان، پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد که میتواند موجب کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، وقوع طوفان گرد و خاک در مناطق مستعد و بروز خسارت شود.
لطفی با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: تا صبح جمعه روند کاهش نسبی دمای هوا ادامه خواهد داشت و از شدت گرمای هوا تا حدودی کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص وزش باد و گرد و خاک صادر شده و تا امروز اعتبار دارد، گفت: از شهروندان خواستاریم نسبت به استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانهها، سقف موکبها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی اقدام کرده و برای نهالهای جوان و درختان آسیبپذیر از قیم استفاده کنند.
وی همچنین بر خودداری از پارک خودرو و توقف در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده تأکید کرد و افزود: افراد دارای بیماریهای خاص، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز در ساعات آلودگی هوا خودداری کنند و در انجام عملیات عمرانی نیز احتیاط لازم صورت گیرد.
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